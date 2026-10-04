RBI Repo Rate Hike: अक्टूबर में बढ़ेगी होम लोन की EMI? रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी की आशंका, 16 अर्थशास्त्रियों का अनुमान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगर आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है, तो कल यानी 5 अक्टूबर से शुरू हो रही आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक आपके लिए अहम साबित हो सकती है। महंगाई का दबाव बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच अक्टूबर में रिजर्व बैंक रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ा सकता है। 16 अर्थशास्त्रियों और बैंकिंग विशेषज्ञों के सर्वे में ज्यादातर ने ब्याज दर बढ़ने की आशंका जताई है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि RBI फिलहाल इंतजार भी कर सकता है।

क्या बढ़ जाएगी लोन की EMI? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अगर रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है, तो इसका असर बैंकों की उधारी लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में रेपो रेट से जुड़े फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और दूसरे कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे कुछ कर्जदारों की EMI बढ़ सकती है या लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है। हालांकि, इसका असर बैंक की नीतियों, लोन के प्रकार और रीसेट की शर्तों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल RBI का रेपो रेट 5.25 प्रतिशत है। अगर इसमें 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो यह बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो जाएगा। ऐसा हुआ तो 2025 में शुरू हुए ब्याज दरों में कटौती के दौर और उसके बाद लंबे समय तक दरें स्थिर रखने की नीति में बदलाव देखने को मिलेगा।

महंगाई बढ़ने से क्यों बढ़ी चिंता? RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई पर काबू पाने की है। मिडिल ईस्ट में दोबारा बढ़े तनाव के कारण ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने से पेट्रोल-डीजल महंगे होने और दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का जोखिम है।

अगस्त में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो आठ महीने का उच्च स्तर है। जुलाई में यह 4.45 प्रतिशत थी। महंगाई लगातार तीन महीनों से RBI के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।