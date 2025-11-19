Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Repo Rate Cut हुआ तो 30 लाख, 50 लाख और 75 लाख होम लोन पर कितनी कम होगी EMI, देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    अगले महीने यानी दिसंबर 2025 को आरबीआई (RBI MPC Meeting) द्वारा मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक के दौरान वित्तीय संबंधित और अन्य जरूरी फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही रेपो रेट भी रिव्यू होगा। Morgan Stanley के अनुसार, आरबीआई रेपो रेट (RBI Repo Rate) में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। अगर ये कटौती होती है, तो आइए समझते हैं कि आपके होम लोन की ईएमआई कितनी कम होगी?

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। दिसंबर 2025 में आरबीआई (RBI MPC Meeting) द्वारा मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक के दौरान देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई कई वित्तीय संबंधित फैसले लेगा। इस बैठक के दौरान रेपो रेट भी रिव्यू किया जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समीक्षा के बाद ये तय होगा कि आरबीआई रेपो रेट (RBI Repo Rate में कटौती करेगा या नहीं। Morgan Stanley के अनुसार आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। अब जानते हैं कि अगर आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की जाती है, तो 30 लाख, 50 लाख और 75 लाख पर आपकी ईएमआई कितनी कम हो जाएगी?

    RBI Repo Rate: कितनी कम होगी EMI?

     अक्टूबर में रेपो रेट 5.50 फीसदी में ही बरकरार रखा गया। आरबीआई ने रेपो रेट में जून से ही कोई बदलाव नहीं किया है। अगर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की गिरावट होती है, तो ये 5.50 फीसदी से घटकर 5.25 फीसदी हो जाएगा। 

    इसलिए हम 5.25 फीसदी के ब्याज दर पर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के दौरान लोन अवधि 20 साल मानी गई है। 

    कैलकुलेशन

    30 लाख रुपये

    • लोन अमाउंट- 30 लाख रुपये
    • लोन अवधि- 20 साल
    • ब्याज दर- 5.25 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए 30 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 5.25 फीसदी के हिसाब से हर महीने 20,215 रुपये की ईएमआई भरनी होगी। इसके साथ ही इन 30 सालों में केवल ब्याज में ही 18,51,678 रुपये चले जाएंगे। इस तरह से कुल लोन अमाउंट 48,51,678 रुपये का हो जाएगा। 

    50 लाख 

    • लोन अमाउंट- 50 लाख 
    • लोन अवधि- 20 साल
    • ब्याज दर- 5.25 फीसदी

    ऐसी ही अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसकी 5.25 फीसदी के हिसाब से 33,692 रुपये प्रतिमाह की ईएमआई बनेगी। केवल ब्याज में ही व्यक्ति के 30,86,130 रुपये चले जाएंगे। इस तरह से कुल लोन अमाउंट 80,86,130 रुपये का बन जाएगा। 

    75 लाख 

    ऐसे ही अगर 20 साल के लिए 75 लाख रुपये का लोन लिया जाए, तो 5.25 फीसदी के हिसाब से प्रतिमाह ईएमआई 50,538 रुपये बनती है। इन 20 सालों में कुल ब्याज 46,29,195 रुपये का बनता है। इसी तरह आपके लोन की कुल रकम 1,21,29,195 रुपये हो जाएगी। 

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US