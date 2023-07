RBI Executive Director: पी वासुदेवन बने नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दो और पदों पर हुई नियुक्ति

P Vasudevan भारत के केंद्रीय बैंक में कल शाम को पी वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये कई सालों से आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। आरबीआई ने दो और पदों पर लोगों को नियुक्त किया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

P Vasudevan appoint as a Executive Director

Edited By: Priyanka Kumari