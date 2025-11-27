Ration Card से सरकार ने काटे करोड़ों लाभार्थियों के नाम, कहीं आप तो नहीं शामिल; ऐसे करें पता
राशन कार्ड (Ration Card) सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बल्कि आम आदमी के लिए एक सहारा है। इसके बिना आप सरकार की ओर से मिलने वाला मुफ्त या किफायती राशन का फायदा नहीं ले सकते। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने हाल फिलहाल में 2.25 करोड़ नाम राशन कार्ड से हटाए हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शमिल है या नहीं, तो नीचे दिए प्रोसेस से पता लगा सकते हैं।
नई दिल्ली। राशन कार्ड आम आदमी का सहारा है। इस कार्ड के जरिेए किफायती या मुफ्त राशन लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने हाल फिलहाल में राशन कार्ड से 2.25 करोड़ लोगों के नाम काटे हैं। सरकार ने वेरिफिकेशन में ये पाया कि कई लोग ऐसे थे, जो मृतक के नाम पर लंबे समय से राशन ले रहे थे।
इसके साथ ही ऐसे लोग भी लाभ ले रहे थे, जो लाभार्थी पात्रता पूरी नहीं कर रहे थे। सरकार लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। उनका मानना है कि राशन कार्ड से मिलने वाले किफायती या मुफ्त राशन का फायदा केवल जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड में है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स से पता कर सकते हैं।
कैसे करें पता?
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- सबसे पहले आपको nfsa.gov.in पर जाना होगा।
स्टेप 2- अब यहां राशन कार्ड वाले ऑप्शन को चुनें।
स्टेप 3- इसके बाद Ration Card Details on State Portals पर क्लिक करें।
स्टेप 4- यहां अपने राज्य, जिला और ब्लॉक का नाम इत्यादि मांगी गई डिटेल्स दर्ज कर दें।
स्टेप 5- अब राशन दुकान और कार्ड टाइप सिलेक्टर करें।
स्टेप 6- ये सभी स्टेप्स पूरा करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो इसका मतलब है कि राशन कार्ड एक्टिव है। अगर नहीं, तो इसका मतलब आपका नाम कार्ड से हट चुका है।
दिल्ली
फोन नंबर-
01123378759
01123379252
हेल्पडेस्क नंबर-
1967
1800110841
हरियाणा
फोन नंबर-
01725001396
हेल्पडेस्क नंबर-
1967
1800-180-2087
उत्तर प्रदेश
फोन नंबर
18001800150
आप अपने राज्य के फोन नंबर की डिटेल्स एनएफएसए (NFSA) पर जाकर ले सकते हैं।
