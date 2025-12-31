Language
    Ration Card: 1 जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, कहीं आप तो नहीं हैं शामिल; आज ही कर लें ये काम

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए देशभर में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या कम कीमत पर राशन पहुंचाया जाता है। ये राशन आप राशन कार्ड के बिना नहीं ले सकते। र ...और पढ़ें

    राशन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है। बल्कि ये आम आदमी की जरूरत है। राशन कार्ड के बिना आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए मिलने वाले फ्री राशन का फायदा नहीं ले सकते। राशन कार्ड का फायदा आप साल 2026 तक तभी उठा पाएंगे, जब आप इससे जुड़ा ये जरूरी काम पूरा कर लें। 

    31 दिसंबर यानी आज राशन कार्ड ई-केवाईसी (Ration Card e-KYC) कराने की आखिरी तारीख है। अगर कोई व्यक्ति समय रहते राशन कार्ड ई केवाईसी नहीं करता, तो उसे 1 जनवरी से राशन नहीं मिलेगा और न ही वे इससे जुड़े 7 अलग-अलग स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। 

    इस डिजिटल जमाने आप घर बैठे मोबाइल के जरिए राशन कार्ड ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोबाइल फोन और अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। 

    कैसे करें Ration Card e-KYC?

    स्टेप 1- सबसे पहले मेरा केवाईसी और Aadhaar FaceRD डाउनलोड करना होगा।

    स्टेप 2- इसके बाद एप ओपन कर, लोकेशन दर्ज करें।

    स्टेप 3- फिर आपको आधार नंबर, कैप्चा और मिला गया ओटीपी दर्ज करना होगा।

    स्टेप 4- फिर सभी जानकारी स्क्रीन पर शॉ हो जाएगी। जिसके बाद face-e-kyc ऑप्शन चुने।

    स्टेप 5- जिसके बाद कैमरा ऑन होगा, फोटो क्लिक कर सबमिट करें।

    स्टेप 6- अंत में आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा।

    अगर आप पहले ही ई-केवाईसी पूरा करा चुके हैं, तो एक बार सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लें। 

    आइए अब जानते हैं कि आप राशन कार्ड ई-केवाईसी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। 

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इसके लिए प्ले स्टोर से मेरा केवाईसी ऐप डाउनलोड करना होगा। ये ऐप आपने पहले भी ई-केवाईसी पूरा करते वक्त किया होगा।

     स्टेप 2- ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा।

    स्टेप 3- इसके बाद अपनी निजी जानकारी जैसे आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।

    स्टेप 4- फिर आपके सामने Ration Card e-KYC स्टेटस दिख जाएगा। केवाईसी अगर पूरा हो गया है, तो इसमें Y लिखा आएगा।

    अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स से इसे पूरा किया जा सकता है।






