    ये एक चीज ट्रेड डील में हो रही गेमचेंजर साबित, ड्रैगन के सामने टैरिफ किंग ट्रंप हुए 'नतमस्तक'

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    रेयर अर्थ मैग्नेट (rare earth magnets) की आपूर्ति को लेकर चिंताएं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते का एक प्रमुख कारण है। यह समझौता सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में कमजोरियों को बताता है। चीन का रेयर अर्थ एलीमेंट की आपूर्ति पर प्रभुत्व इसे एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक औजार बनाता है।

    नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप जब देखो तब ट्रैरिफ की बात करते रहते हैं। हम तो वह टैरिफ के बेताज बादशाह में कहलाए जाने लगे हैं। चीन पर टैरिफ को लेकर ट्रंप अब नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो एक चीज रेयर अर्थ मैग्नेट (rare earth magnets) है। जिसकी वैश्विक आपूर्ति को लेकर बढ़ती आशंकाएं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते (US-China trade deal) के पीछे एक प्रमुख कारक बनकर उभरी हैं।

    ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के एक विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन में कमजोरियों को लेकर वाशिंगटन की बढ़ती चिंता को दिखाता है।

    चिप निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट आवश्यक हैं। अगर दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है कि चीनी आयात पर अमेरिकी शुल्क 47 प्रतिशत हो जाएगा, जो पहले 57 प्रतिशत था।

    जीटीआरआइ के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को चीन का निर्यात मई, 2025 में 28.8 अरब डालर से बढ़कर सितंबर, 2025 में 34.3 अरब डालर हो गया और निर्यात पर अमेरिकी शुल्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

    रेयर अर्थ एलीमेंट आधुनिक सभ्यता की अदृश्य रीढ़ बनकर उभरे हैं, जो स्मार्टफोन से लेकर सैन्य रक्षा प्रणालियों तक की तकनीकों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये 17 मेटेलिक एलीमेंट, पृथ्वी की पपड़ी (Crust) में प्रचुर मात्रा में मौजूद होने के बावजूद, अत्यधिक संकेंद्रित प्रसंस्करण क्षमताओं के कारण अभूतपूर्व रणनीतिक कमजोरियां पैदा करते हैं।

    जैसा कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच हाल ही में हुई दुर्लभ मृदा तत्व व्यापार समझौते की वार्ताओं से स्पष्ट होता है कि वैश्विक दुर्लभ मृदा आपूर्ति के 90% पर चीन के प्रभुत्व ने इन पदार्थों को शक्तिशाली भू-राजनीतिक औजारों में बदल दिया है।