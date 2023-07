Reliance Retail में हिस्सेदारी खरीदने के लिए QIA कर रही बातचीत, रिलायंस का शेयर 2 प्रतिशत चढ़ा

रिलायंस रिटेल वेंचर्स में निवेश के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (Qatar Investment Authority) बातचीत कर रही है। QIA की ओर से रिलायंस रिटेल वेंचर्स में करीब एक अरब डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। QIA अरब देश कतर की सरकारी निवेश कंपनी है जो कि दुनिया की अलग-अलग देशों में जाकर कंपनियों में निवेश करती है। (जागरण फाइल फोटो)

रिलायंस रिटेल वेचर्स RIL की सब्सिडयरी कंपनी है।

