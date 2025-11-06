Q2 Results LIVE: एलआईसी, MCX और ल्यूपिन समेत इन कंपनियों के नतीजे आज, घटकर 418 करोड़ रुपये रहा Ola का लॉस

Q2 Results Live Updates: शेयर बाजार में अर्निंग सीजन जारी है और 6 नवंबर का दिन तिमाही नतीजों के लिहाज से खास रहने वाला है। क्योंकि, आज देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी अपने Q2 रिजल्ट जारी करेगी। इसके अलावा, एमसीएक्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कमिंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, एबीबी इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज और यूपीएल समेत 154 कंपनीज अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली हैं। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 रिजल्ट के बाद ओला के शेयर करीब 2 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

FY26 की दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 418 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 495 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।