Q2 Results LIVE: एलआईसी, MCX और ल्यूपिन समेत इन कंपनियों के नतीजे आज, घटकर 418 करोड़ रुपये रहा Ola का लॉस
Q2 Results LIVE news today: 6 नवंबर को ओला इलेक्ट्रिक ने अपने तिमाही नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा, आज एलआईसी, MCX, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कमिंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, एबीबी इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज और यूपीएल समेत 154 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट जारी करने वाली हैं।
Q2 Results Live Updates: शेयर बाजार में अर्निंग सीजन जारी है और 6 नवंबर का दिन तिमाही नतीजों के लिहाज से खास रहने वाला है। क्योंकि, आज देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी अपने Q2 रिजल्ट जारी करेगी। इसके अलावा, एमसीएक्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, कमिंस इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, एबीबी इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, गोदरेज प्रॉपर्टीज और यूपीएल समेत 154 कंपनीज अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाली हैं। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q2 रिजल्ट के बाद ओला के शेयर करीब 2 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।
FY26 की दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 418 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 495 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
Godrej Properties Q2 Results LIVE: 405 करोड़ रुपये रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा
गोदरेज प्रॉपर्टीज ने FY26 की दूसरी तिमाही में 405 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 335 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 21% ज्यादा है। हालांकि, कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 32% घटकर 740 करोड़ रुपये रह गया। नतीजों के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर 3.50% से गिरकर 2211 पये पर कारोबार कर रहे हैं।
Apollo Hospitals Q2 results LIVE: कैसे रहेंगे अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे, मुनाफे को लेकर ब्रोकरेज का ये अनुमान
देश की दिग्गज हॉस्पिटल चैन अपोलो हॉस्पिटल भी 6 नवंबर को अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग को उम्मीद है कि कंपनी राजस्व में 14.1 प्रतिशत और टैक्स-आफ्टर प्रॉफिट में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी, जबकि EBITDA में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
ब्रोकरेज फर्म ने एक नोट में कहा, "हमें अपोलो हॉस्पिटल के राजस्व में साल-दर-साल 14.1% की वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, स्टोर नेटवर्क के विस्तार और बेहतर फ़ार्मेसी ऑफर के कारण रिटेल और डिजिटल हेल्थ सेक्टर्स में निरंतर वृद्धि की संभावना है।"
LIC Q2 Results LIVE: कैसे रह सकते हैं एलआईसी के तिमाही नतीजे, ब्रोकरेज ने जताया ये अनुमान
एलआईसी के तिमाही नतीजों को लेकर विश्लेषकों का अनुमान है कि सार्वजनिक क्षेत्र की यह बीमा कंपनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर सकती है, खासकर नए कारोबार (VNB) के स्थिर मूल्य और मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के कारण नेट प्रीमियम आय में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है।
ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि एलआईसी का APE 16,380 करोड़ रुपये रहेगा, जो साल-दर-साल मामूली 0.5% की गिरावट को दर्शाता है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में 29% की मजबूत वृद्धि है।
Ola Q2 Results LIVE: ओला इलेक्ट्रिक के घाटे में आई कमी, लॉस घटकर 418 करोड़ रुपये रहा
FY26 की दूसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 418 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 495 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हालांकि, परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 1,214 करोड़ रुपये से 43 प्रतिशत घटकर 690 करोड़ रुपये रह गया, जो इस अवधि के दौरान कमजोर बिक्री का इशारा करता है।
Ola Electric: ओला के तिमाही नतीजे आते ही धड़ाम हुए शेयर, रेवेन्यू में 43% की भारी गिरावट; घाटे में आई कमी