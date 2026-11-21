बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में FICCI की सालाना मीटिंग को संबोधित करते हुए कॉरपोरेट्स को निशाने पर लिया। उन्होंने टैक्स कटौती का फायदा नौकरियों और बेहतर वेतन के रूप में न देने के लिए कॉर्पोरेट जगत की कड़ी आलोचना की। अब इसके एक दिन बाद, हैरान-परेशान कॉर्पोरेट दिग्गज अभी भी इस फटकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों को चिंता है कि सरकार अब टैक्स में छूट की किसी भी मांग पर विचार करने से इनकार कर सकती है। फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की "छूट पाने की कभी न खत्म होने वाली भूख" वाली टिप्पणी ने उद्योग जगत के लोगों को गहरा झटका दिया। वहां मौजूद कई लोगों को बाद में समझ आया कि मोदी की इस टिप्पणी के क्या मायने थे।

उद्योग जगत को टेंशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अधिकारियों का तो यह भी मानना है कि यह एक संकेत है कि सरकार अब कोई छूट देने के मूड में नहीं है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि यह बजट से पहले पीछे हटने का एक संकेत हो सकता है।

हालांकि ये भी हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में, उद्योग जगत ऐसे आंकड़े तैयार करे जिनसे यह साबित किया जा सके कि नौकरियां बढ़ी हैं और वेतन में भी इजाफा हुआ है।

उद्योग जगत के रवैये को लेकर निराशा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईंधन और इनपुट लागत में बढ़ोतरी और कुछ हफ्ते पहले तक कमजोर रुपये के असर के कारण उद्योग जगत भारी दबाव का सामना कर रहा था। हालांकि सरकार ने इन समस्याओं को माना, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद दी थी, जिसके बदले में उद्योग जगत और भी बहुत कुछ कर सकता था।

उद्योग जगत के रवैये को लेकर काफी समय से निराशा बढ़ रही थी।