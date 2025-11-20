PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं मिला, क्या है वजह; ₹2000 पाने के लिए आज ही करें ये काम

नई दिल्ली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजें। ये राशि उन्हें पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana के तहत भेजी गई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे उन्हें 2000 रुपये की तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं।

कुछ ऐसे किसान भी रहे होंगे, जिन्हें ये राशि अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ और अब हमें क्या करना चाहिए? PM Kisan 21st Installment: क्यों नहीं मिली अब तक किस्त? पीएम किसान योजना की किस्त न मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं- ई-केवाईसी सही ढंग से न होना

बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होना

जमीन के बारे में सही जानकारी न भरना इसके साथ ही अगर आप नीचे बताए गए कैटेगरी में फिट होते हैं, तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे।

क्या पति और पत्नी दोनों ले रहे हैं फायदा? पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा परिवार का कोई एक सदस्य ही ले सकता है। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। अगर एक परिवार में दो भाई है और दोनों की शादी हो गई है, तो उन्हें अलग-अलग परिवार माना जाएगा। ऐसे में दोनों ही भाई योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसानों के नाम योजना से हटाए गए, कहीं आप तो नहीं है शामिल? पीएम किसान योजना के तहत आने वाले बहुत से किसानों के नाम हटा दिए गए हैं। ये हो सकता है कि आपका नाम भी हटा दिया गया हो। लेकिन अगर आप योजना की सभी शर्तों को पूरी करते है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि वे इस स्थिति में सभी किसानों की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन में अगर सब ठीक रहता है तो आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

PM Kisan Yojana 21 vi Kist: नहीं मिला पैसा, अब क्या करें? सबसे पहले आप स्टेटस के जरिए ये पता करें कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।