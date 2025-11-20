PM Kisan Yojana: 21वीं किस्त का पैसा अब तक नहीं मिला, क्या है वजह; ₹2000 पाने के लिए आज ही करें ये काम
19 नवंबर, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के खास मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की रकम भेजी। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आपको पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) अभी तक नहीं मिली है, तो आर्टिकल में बताए गए काम फटाफट पूरे कर लें।
नई दिल्ली। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजें। ये राशि उन्हें पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana के तहत भेजी गई। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे उन्हें 2000 रुपये की तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं।
कुछ ऐसे किसान भी रहे होंगे, जिन्हें ये राशि अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ और अब हमें क्या करना चाहिए?
PM Kisan 21st Installment: क्यों नहीं मिली अब तक किस्त?
पीएम किसान योजना की किस्त न मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं-
- ई-केवाईसी सही ढंग से न होना
- बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होना
- जमीन के बारे में सही जानकारी न भरना
इसके साथ ही अगर आप नीचे बताए गए कैटेगरी में फिट होते हैं, तो भी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे।
क्या पति और पत्नी दोनों ले रहे हैं फायदा?
पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा परिवार का कोई एक सदस्य ही ले सकता है। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। अगर एक परिवार में दो भाई है और दोनों की शादी हो गई है, तो उन्हें अलग-अलग परिवार माना जाएगा। ऐसे में दोनों ही भाई योजना का लाभ ले सकते हैं।
किसानों के नाम योजना से हटाए गए, कहीं आप तो नहीं है शामिल?
पीएम किसान योजना के तहत आने वाले बहुत से किसानों के नाम हटा दिए गए हैं। ये हो सकता है कि आपका नाम भी हटा दिया गया हो। लेकिन अगर आप योजना की सभी शर्तों को पूरी करते है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि वे इस स्थिति में सभी किसानों की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन में अगर सब ठीक रहता है तो आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
PM Kisan Yojana 21 vi Kist: नहीं मिला पैसा, अब क्या करें?
सबसे पहले आप स्टेटस के जरिए ये पता करें कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
PM Kisan Status Check: कैसे करें चेक?
स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।
स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।
अगर स्टेटस के जरिए आपको किस्त की जानकारी नहीं मिली, तो आप नीचे दिए गए काम कर सकते हैं।
इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे e-KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें।
अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा तो पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या CSC पर शिकायत दर्ज करें।
