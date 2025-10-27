Language
    PM Kisan Yojana: दीवाली भी चली गई छठ पूजा भी बीत गई, लेकिन खाते में नहीं आए पैसे, अब कितना करना होगा और इंतजार?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) किसानों को आर्थिक सहायता देती है। आज हर कोई इस स्कीम से अवगत है। साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली, छठ सब बीत गया। लेकिन किसानों के खाते में अभी तक 2000 रुपये की किस्त (PM Kisan 21st Installment) नहीं पहुंची। पहले कहा जा रहा था कि दिवाली तक किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। अब सभी का ही सवाल है कि आखिर उन्हें किस्त के लिए और कितना इंतज़ार करना होगा?

    किसानों को अगली किस्त कब मिलेगी?

    नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों के खाते में तीन अलग-अलग किस्त (PM Kisan 21st Installment में आते हैं। इससे पहले 20वीं किस्त के लिए किसान भाई बहनों को उम्मीद से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। 

    हालांकि इस बार कुछ किसानों को राहत तो नहीं मिली। सरकार ने ऐसे राज्यों के किसानों के लिए किस्त पहले जारी कर दी, जो बीत समय भारी बाढ़ से प्रभावित हुए। हालांकि बाकी राज्य के किसान अभी तक अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

    दिवाली तक मिलने की थी उम्मीद

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो किसानों को दिवाली तक किस्त मिलने की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि बाकी के बचे राज्य के किसानों को दिवाली से पहले सरकार दिवाली गिफ्ट के रूप में किस्त दे सकती है। दिवाली बीतने के बाद फिर छठ पूजा के मौके पर मिलेगा, ऐसी खबरें सुनने को आ रही थी। लेकिन छठ तक भी कोई अच्छी खबर सरकार की ओर से सामने नहीं आई।

    अब सवाल ये है कि दिवाली और छठ दोनों बड़े त्योहार बीत गए, अब कब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। अब किसानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। 

    कितना करना होगा इंतजार?

    कई मीडिया रिपोर्ट में पहले भी कहा जा रहा था कि किसानों के खाते में पीएम किसान की किस्त नवंबर के पहले हफ्ते आ सकती है। हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है। 

    किन किसानों के अटकेंगे पैसे?

    जिन किसानों ने अब तक योजना से जुड़ा ई-केवाईसी नहीं किया है। उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

    बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।

    अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।


     







     