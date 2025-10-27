PM Kisan Yojana: दीवाली भी चली गई छठ पूजा भी बीत गई, लेकिन खाते में नहीं आए पैसे, अब कितना करना होगा और इंतजार?

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों के खाते में तीन अलग-अलग किस्त (PM Kisan 21st Installment में आते हैं। इससे पहले 20वीं किस्त के लिए किसान भाई बहनों को उम्मीद से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा।

हालांकि इस बार कुछ किसानों को राहत तो नहीं मिली। सरकार ने ऐसे राज्यों के किसानों के लिए किस्त पहले जारी कर दी, जो बीत समय भारी बाढ़ से प्रभावित हुए। हालांकि बाकी राज्य के किसान अभी तक अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

दिवाली तक मिलने की थी उम्मीद मीडिया रिपोर्ट की मानें तो किसानों को दिवाली तक किस्त मिलने की उम्मीद थी। माना जा रहा था कि बाकी के बचे राज्य के किसानों को दिवाली से पहले सरकार दिवाली गिफ्ट के रूप में किस्त दे सकती है। दिवाली बीतने के बाद फिर छठ पूजा के मौके पर मिलेगा, ऐसी खबरें सुनने को आ रही थी। लेकिन छठ तक भी कोई अच्छी खबर सरकार की ओर से सामने नहीं आई।

अब सवाल ये है कि दिवाली और छठ दोनों बड़े त्योहार बीत गए, अब कब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। अब किसानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कितना करना होगा इंतजार? कई मीडिया रिपोर्ट में पहले भी कहा जा रहा था कि किसानों के खाते में पीएम किसान की किस्त नवंबर के पहले हफ्ते आ सकती है। हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आई है।