PM Kisan Yojana: दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, 30 अक्टूबर को आएगी 24वीं किस्त; आधिकारिक तारीख घोषित
PM Kisan Yojana 24th Installment: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर ...और पढ़ें
HighLights
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की तारीख घोषित।
30 अक्टूबर 2026 को किसानों के खाते में आएगी किस्त।
अन्नदाताओं को मिलेगी आर्थिक सहायता, सशक्त होंगे किसान।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। यह किस्त कब आएगी इसकी आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित हो चुकी है। एक तरह से दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। 24वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख 30 अक्टूबर घोषित की गई है। यानी 30 अक्टूबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे।
किसानों के खाते में 24वीं किस्त का पैसा दीपावली से पहले आएगा। जागरण बिजनेस ने अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त दीपावली से पहले भेजी जा सकती है। और अब कृषि मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर 24वीं किस्त जारी होने की तारीख घोषित करके हमारी खबर पर मुहर लगा दी है।
PM Kisan Yojana 24th Installment Date: 24वीं किस्त की तारीख का एलान
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट, और सोशल मीडिया पर दी गई। किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गी।
पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा गया- "तारीख नोट कर लें! PM-KISAN की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी, जिससे हमारे अन्नदाताओं को लगातार आर्थिक सहायता मिलेगी और वे सशक्त होंगे।"
Direct Support, Stronger Farmers! Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support. #PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi https://t.co/rMOXj7R9NP— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026
किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार
30 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होगी। इस दिन पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे। यह किस्त दीपावली से पहले जारी की जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए त्योहार से पहले मिलने वाली यह किस्त किसी तोहफे से कम नहीं।
हालांकि, जिन किसानों की e-KYC नहीं हुई है, उनका पैसा रुक सकता है। अगर आप भी एक पात्र किसान हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं तो आपको अपना ताजा स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए।
इसके लिए आपको किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा और फॉर्मर सेक्शन में जाकर लॉगिन करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। ओटीपी दर्ज करें।
इसके बाद नया पेज ओपन होगा, जहां किस्त से जुड़ी डिटेल होगी। और अगर आपकी ई-केवाइसी नहीं हुई होगी तो भी आपको यहीं पता लग जाएगा।
कैसे करें PM Kisan Yojana की e-KYC
किसान योजना की ई-केवाईसी करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: गूगल प्ले स्टोर से PM-KISAN मोबाइल ऐप और आधार फेस RD (Aadhaar Face RD) ऐप डाउनलोड करें।\
स्टेप 2: ऐप खोलें और PM-किसान में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें।
स्टेप 3: लाभार्थी स्थिति (beneficiary status) वाले पेज पर जाएं।
स्टेप 4: अगर eKYC स्टेटस में 'नहीं' (No) दिख रहा है, तो eKYC पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर डालें और अपना चेहरा स्कैन करने के लिए सहमति दें।
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