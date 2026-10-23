PM Kisan Yojana: दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, 30 अक्टूबर को आएगी 24वीं किस्त; आधिकारिक तारीख घोषित

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। यह किस्त कब आएगी इसकी आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित हो चुकी है। एक तरह से दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। 24वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख 30 अक्टूबर घोषित की गई है। यानी 30 अक्टूबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आएंगे।

किसानों के खाते में 24वीं किस्त का पैसा दीपावली से पहले आएगा। जागरण बिजनेस ने अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त दीपावली से पहले भेजी जा सकती है। और अब कृषि मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर 24वीं किस्त जारी होने की तारीख घोषित करके हमारी खबर पर मुहर लगा दी है।

PM Kisan Yojana 24th Installment Date: 24वीं किस्त की तारीख का एलान पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट, और सोशल मीडिया पर दी गई। किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गी।