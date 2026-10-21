PM Kisan Yojana: बीत गया दशहरा आ रही दीपावली, अब कब खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार; क्या है ताजा अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: भारत के किसान इस समय पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कब खत्म होगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दशहरे का त्योहार भी बीत गया। अब दीपावली आने वाली है। अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से पीएम किसान योजना की आगामी किस्त जारी होने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

किसानों के खाते में आगामी किस्त का पैसा कब आएगा इसकी जानकारी कृषि मंत्रालय किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले देता है। हालांकि, अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आइए जानते हैं कि आखिर आगामी किस्त कब जारी हो सकती है।

कब होगा किस्त जारी होने का एलान? कृषि मंत्रालय किस्त जारी होने की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है। इसके अलावा पीएम किसान योजना को लेकर अलग से सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाया गया है, जहां इस योजना से जुड़ी जानकारी शेयर की जाती है। रिपोर्ट्स की मानें तो कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है।