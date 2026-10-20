PM Kisan Yojana: आज दशहरा, कल खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार? देखें ताजा अपडेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: आज दशहरे का त्योहार है। इस त्योहार के बीच देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना के इंतजार में है। अभी तक इस योजना को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है।

आज से यानी 20 अक्टूबर के पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त आने के 4 महीने भी पूरे हो गए हैं। आमतौर पर पीएम किसान योजना की दो किस्तों के बीच का गैप 4 महीने होता है। अब चार महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त कब आएगी? आइए जानते हैं।

PM Kisan Yojana की 24वीं किस्त पर क्या है ताजा अपडेट? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर अगर ताजा अपडेट की बात करें तो अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। न ही एक्स हैंडल पर इसकी कोई जानकारी दी गई है और न ही पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी किस्त से जुड़ी जानकारी दी गई है।