PM Kisan Yojana: जिस दिन जलेगा रावण, क्या उस दिन खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार; खाते में आएंगे 2-2 हजार!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के इंतजार में बैठे करोड़ों किसानों के लिए 20 अक्टूबर की तारीख काफी अहम होने वाली है। इस तारीख से पिछली किस्त के चार महीने पूरे हो रहे हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार हर चार महीने पर पीएम किसान योजना की किस्त जारी करती है। इस बात की संभावना अधिक है कि दशहरे पर कृषि मंत्रालय देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दे सकता है।

दरअसल, 20 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार है। यानी मंगलवार को रावण दहन होगा। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। क्या 20 अक्टूबर को खत्म होगा 24वीं किस्त का इंतजार? अब तक पीएम किसान योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 24वीं किस्त (PM Kisan Yojana 24th Installment) को लेकर अभी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि, 20 अक्टूबर की तारीख को लेकर चर्चा है। इस दिन दशहरे का त्योहार है और साथ में इस दिन पिछले किस्त को आए हुए 4 महीने भी पूरे हो जाएंगे। यही कारण है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को आगामी किस्त आ सकती है।

हालांकि, 20 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार रहेगा, ऐसे में बैंक बंद रहेंगे, इसलिए एक संभावना यह भी है कि शायद 20 अक्टूबर को यह किस्त ना जारी हो। शायद सरकार दीपावली के त्योहार से पहले पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के 2-2 हजार रुपये भेजे।

पिछली बार कब आई थी कैलेंडर ईयर की आखिरी किस्त पिछले साल पीएम किसान योजना की कैलेंडर ईयर की तीसरी किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की गई थी। हालांकि, 20वीं किस्त 2 अगस्त में जारी की गई थी। साल की दूसरी और तीसरी किस्त के बीच 3 महीने 17 दिन का अंतर था। वहीं, इस साल यानी 2026 में दूसरी किस्त 20 जून को जारी की गई थी और 20 अक्टूब को इसके चार महीने पूरे हो जाएंगे।