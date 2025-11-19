PM Kisan Yojana 21st Installment Live: कुछ ही घंटों में आएगी 21वीं किस्त, लेकिन इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा
नई दिल्ली। PM Kisan Yojana 21st Installment Live: भारत भर में करोड़ों किसानों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। पीएम मोदी उनके खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर, तमिलनाडु में पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी करेंगे।" DBT प्रणाली के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। वेबसाइट के अनुसार, 9 करोड़ से ज़्यादा पीएम-किसान लाभार्थियों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर धनराशि प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम का दोपहर 1:30 बजे सीधा प्रसारण किया जाएगा।
पीएम किसान योजना की पात्रता क्या है?
ऐसे सभी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती लायक जमीन है, वे इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च के समय इसका फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को ही मिलता था। ऐसे किसान जिनके पास कुल 2 हेक्टेयर जमीन हो। बाद में इस योजना को 1 जून 2019 से रिवाइज किया गया और अब सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो।
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: पीएम करेंगे कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने और पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने के लिए तमिलनाडु का पहुंचने वाले हैं। श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुट्टपर्थी से दोपहर 1:30 बजे कोयंबटूर पहुंचेंगे।
इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक और पुनर्योजी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क को मजबूत किया जाएगा, और जैविक आदानों, कृषि प्रसंस्करण, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और स्वदेशी तकनीकों में नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के 50,000 से अधिक किसानों, विशेषज्ञों और हितधारकों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है।
PM Kisan Yojana: कैसे करें e-KYC पूरा, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
कैसे करें ई-केवाईसी पूरा?
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2- अब यहां आपको लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- इसके बाद यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।
- स्टेप 4- यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 5- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
- स्टेप 6- आपका e-kYC पूरा हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।
PM Kisan 21st installment 2025 status: पीएम किसान 21वीं किस्त 2025 का स्टेटस कैसे चेक करें
pmkisan.gov.in पर पीएम किसान 21वीं किस्त 2025 का स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें
स्टेप 1: पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।
स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध "किसान कॉर्नर" लिंक पर जाएँ।
स्टेप 3: "अपनी स्थिति जानें" टैब चुनें।
स्टेप 4: स्टेटस चेक करने के लिए पंजीकरण संख्या और सुरक्षा कोड दर्ज करें।
स्टेप 5: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
स्टेप 6: पोर्टल पर ओटीपी दर्ज करें और 21वीं किस्त की स्थिति जांचें।
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: अगस्त में जारी हुई थी पिछली किस्त
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त में, देश भर के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 20,500 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी।
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: 2-2 हजार पाने के लिए ये चीजें हैं जरूरी
PM Kisan Yojana 21st Installment Live: अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें 2. बैंक खाते की स्थिति के साथ अपने आधार सीडिंग की जांच करें 3. अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपने डीबीटी विकल्प को सक्रिय रखें 4. अपना ई-केवाईसी पूरा करें 5. पीएम किसान पोर्टल में 'अपनी स्थिति जानें' मॉड्यूल के तहत अपने आधार सीडिंग की स्थिति की जांच करें।