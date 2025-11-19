PM Kisan Yojana 21st Installment Live: कुछ ही घंटों में आएगी 21वीं किस्त, लेकिन इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा

19 Nov 2025 11:48:45 AM

PM Kisan Yojana 21st Installment Live: पीएम करेंगे कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

PM Kisan Yojana 21st Installment Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने और पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने के लिए तमिलनाडु का पहुंचने वाले हैं। श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुट्टपर्थी से दोपहर 1:30 बजे कोयंबटूर पहुंचेंगे।

इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक और पुनर्योजी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क को मजबूत किया जाएगा, और जैविक आदानों, कृषि प्रसंस्करण, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और स्वदेशी तकनीकों में नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा। तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों के 50,000 से अधिक किसानों, विशेषज्ञों और हितधारकों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है।