एक छोटी-सी गलती और आप PM Kisan Samman Nidhi Yojana की लिस्ट से बाहर, आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

PM Kisan Samman Yojana सरकार ने देश के हर किसानों के लिए पीएम किसान योजना शुरू किया है। अभी तक किसानों को इसकी 13 किस्त मिल गई है। कई किसानों को अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं मिली है। अगर आपने आवेदन के समय में कोई छोटी सी भी गलती की है तो ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। आइए इसेक बारे में विस्तार से जानते हैं।

PM Kisan Samman Yojana: Farmers name may be removed from beneficiary status

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक तौर पर सहायता मिलती है। सरकार इसके लिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि देती है। ये रकम किसानों को किस्तों के माध्यम से दिया जाता है। अभी तक किसानो को 13 किस्त मिल गई है। अब किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इसके लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिस भी किसान ने अपना ईकेवाईसी नहीं करवाया है उन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी किसान को अभी तक 13वीं किस्त नहीं मिली है तो उसकी वजह भी ई-केवाईसी है। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। पीएम किसान पोर्टल द्वारा आसानी से ई-केवाईसी की जा सकती है। ऐसे करें e-KYC ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान याजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां आपको होम पेज पर eKYC के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।

के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा को दर्ज करना होगा।

अब आप सर्च पर क्लिक करें

अब आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके लिए आपको "गेट ओटीपी" पर क्लिक करना होगा।

ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

इस तरह आपकी EKYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह डॉक्यूमेंट हैं जरूरी इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। जमीन से संबंधित दस्तावेज और एड्रेस प्रूफ भी जरूरी है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन करना होगा। अगर किसान के पास ये दस्तावेज नहीं हैं तो वो प्रधानमंत्री किसान योजना लाभ नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा अगर आवेदन के समय कोई भी जानकारी दर्ज करने में गलती होती है तो आपको 14वीं किस्त से वंचित रहना होगा।

