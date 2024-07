Platform Ticket के लिए लंबी कतारों में लगने की नहीं जरूरत, UTS App से चुटकी में बुक हो जाएगी टिकट

Book your unreserved rail ticket in a flash using the UTS Mobile app; it is convenient and hassle-free. 🚆📲 #TravelSmart #UTSMobileApp" pic.twitter.com/wYZP3Q063d— West Central Railway (@wc_railway) July 30, 2024

ऐसे में लंबी लाइन को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने UTS App लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आप आसानी से कुछ मिनटों में ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। इस ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट के साथ जनरल टिकट भी खरीदा जा सकता है।