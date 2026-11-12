India US Trade Deal पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका के साथ भारत का FTA सबसे बेहतरीन समझौता होगा

नई दिल्ली। India US Trade Deal: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता हर लिहाज से सबसे बेहतरीन समझौतों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए बातचीत की है।

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) को अंतिम रूप दिया था। हालांकि, अमेरिका में टैरिफ (शुल्क) ढांचे में बदलाव के कारण अब इस पर और बातचीत हो रही है।

क्या बोले पीयूष गोयल गोयल ने कहा, भारत जैसे देश, जो समान उत्पाद बनाते हैं और विकास के लगभग एक जैसे स्तर पर हैं, उन्हें इस समझौते के बाद अमेरिका के बाजार में अपने उत्पादों के लिए सबसे बेहतर पहुंच (प्रेफर्ड मार्केट एक्सेस) मिलेगी।