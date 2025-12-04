PhonePe की सब्सिडियरी ‘Pincode’ अपना B2B बिजनेस सॉल्यूशंस बढ़ाने पर देगी ध्यान, दुकानदारों को मिलेगा फायदा!

नई दिल्ली। PhonePe की सब्सिडियरी कंपनी Pincode ने फैसला किया है कि वह ऑफलाइन दुकानों के लिए अपने B2B बिजनेस सॉल्यूशंस पर ज्यादा ध्यान देगी और B2C शॉपिंग ऐप को बंद कर देगी। PhonePe के फाउंडर और ग्रुप CEO Sameer Nigam ने कहा, “Pincode का मिशन भारत के दुकानदारों को एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देकर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि वे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और नए जमाने की ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएं।"

उन्होंने कहा कि B2C क्विक कॉमर्स ऐप चलाने से हमारा ध्यान अपने मुख्य मिशन से भटक रहा था। यह मिशन है, ऑफलाइन बिजनेस पार्टनर्स को उनके मौजूदा ऑफलाइन बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेहतर मार्जिन और विजिबिलिटी और ग्रोथ पाने में मदद करना है।”

Pincode के CEO ने क्या कहा Pincode के सीईओ Vivek Lohcheb ने कहा, “इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत, अब हम Pincode टीम के रिसोर्स का पूरे भारत में ऑफलाइन बिजनेस के लिए B2B बिजनेस सॉल्यूशंस प्रदान करने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। Pincode पहले से ही बिजनेसस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट और दूसरे ERP सॉल्यूशंस देती है, और कुछ कैटेगरी को B2B डायरेक्ट सोर्सिंग और रीप्लेनिशमेंट सॉल्यूशंस दे रही है।”

बता दें कि PhonePe Limited (पहले PhonePe Private Limited) एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पेमेंट्स, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केटप्लेस सॉल्यूशंस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। भारत में PhonePe डिजिटल पेमेंट्स ऐप 2016 में लॉन्च किया गया था। 31 मार्च, 2025 तक, PhonePe के 61 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 4.4 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स का नेटवर्क है।

PhonePe के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कंज्यूमर पेमेंट्स (डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सहित), मर्चेंट पेमेंट्स, लेंडिंग और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, और नए प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, जिसमें Share.Market (स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म), Pincode (कंज्यूमर्स को लोकल ऑफलाइन स्टोर्स से जोड़ने वाला ओमनी-चैनल हाइपरलोकल कॉमर्स प्लेटफॉर्म), और Indus Appstore (एंड्रॉयड -बेस्ड मोबाइल ऐप मार्केटप्लेस) शामिल हैं।