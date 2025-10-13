PhonePe PG, RuPay और JioHotstar आए एक साथ, अब UPI AutoPay के जरिए सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना और आसान

नई दिल्ली। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025 में PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) ने JioHotstar के साथ मिलकर Subscription IQ नाम से एक नई सर्विस की शुरुआत की है। यह सर्विस ग्राहकों को RuPay Credit Cards के जरिए UPI AutoPay से अपने रिकरिंग पेमेंट्स (सब्सक्रिप्शन या बिल) को आसानी से सेट और मैनेज करने में मदद करेगी।

इससे पहले, UPI AutoPay सीधे बैंक खातों से लिंक होता था। लेकिन अकाउंट में पैसे कम या न होने की वजह से सब्सक्रिप्शन रिन्यू के दिन पेमेंट फेल हो जाता था। Subscription IQ सर्विस इस असुविधा को दूर करता है। क्योंकि, RuPay क्रेडिट कार्ड पर UPI AutoPay की सर्विस मिलने से अब कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने सब्सक्रिप्शंस का पेमेंट्स कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसे हो।

यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा है कि यूजर्स JioHotstar पर चलने वाली नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट सर्विस का भरपूर मजा ले पाएंगे, वो भी बिना किसी बाधा के। हर महीने सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराने का चक्कर खत्म हो जाएगा।

बात करें मर्चेंट्स और बिजनेसेस के फायदों की तो, इससे पेमेंट फेल होने जैसी स्थितियों में कमी आएगी, कस्टमर्स ड्रॉप-ऑफ नहीं होगा और एक स्मूथ सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस मिलेगा।

इस सुविधा के मिलने से कस्टमर्स को कई तरह के रेकरिंग पेमेंट मोड्स मिलेंगे जैसे UPI AutoPay , eNACH और कार्ड-बेस रेकरिंग बिलिंग। इससे मर्चेंट या व्यापारी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे वो सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स को बेहतर तरीके मैनेज कर पाएंगे।

क्या है कंपनी का मकसद PhonePe में Payment Gateway & Online Merchants के प्रमुख, अंकित गौर ने इस नई सर्विस पर अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा, “इस नई सर्विस को लाने का हमारा उद्देश्य यूजर्स को रेकरिंग पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए एक सरल और विश्वसनीय तरीका देना है। उन्हें बस एक बार AutoPay को सेट करना है, इसके बाद बिना किसी रुकावट वो सर्विस का आनंद ले सकते हैं।

यही नहीं, आप जब चाहे इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर, मरचेंट्स को इस शानदार सर्विस से बेहतर पेमेंट की सुविधा मिलेगी और ट्रांग्जिक्शन स्मूथ तरीके से होगा। RuPay क्रेडिट कार्ड्स को UPI AutoPay में लाकर, हम इस इकोसिस्टम को एक ऐसा समाधान दे रहे हैं जो यूजर्स के लिए सरल, व्यवसायों के लिए विश्वसनीय साबित होगा। साथ ही, इससे बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

इस पर JioHotstar ने कहा, "जियोहॉटस्टार की प्राथमिकता अपने सब्सक्राइबरों को बेहतर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देना है। PhonePe PG के साथ हुए इस पार्टनरशिप से यूजर्स को बेहतर और भरोसेमंद पेमेंट की सुविधा मिलेगी, जिससे वो बिना किसी रुकावट के अपनी पसंदीदा फिल्मों और शो का आनंद ले पाएंगे, उनकी कहानियों से जुड़ पाएंगे।”