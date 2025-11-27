PF Balance Check: बिना UAN नंबर के भी हो जाएगा पीएफ बैलेंस चेक, बस एक मोबाइल और झटपट होगा काम; देखें प्रोसेस
EPF Balance Check: हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सैलरी से हर महीने पीएफ (प्रोविडेंट फंड) काटा जाता है। ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। ईपीएफ (EPF) खाते में जमा ये पैसा एकमुश्त रिटायर होने पर मिलता है। इसलिए समय समय पर ये चेक करना कि ये जमा हो रहा है या नहीं, बेहद जरूरी है।
नई दिल्ली। हर नौकरीपेशा व्यक्ति की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पैसा पीएफ में जमा होता है। ईपीएफ खाते में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट में सिक्योरिटी देता है। ये पैसा वैसे तो रिटायर होने पर मिलता है। लेकिन कुछ स्थिति आप ये पैसा रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं।
पीएफ खाते में पैसे जमा हो रहे या नहीं, ये समय-समय चेक करना जरूरी है। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो। लोगों के मन में ये धारणा है कि पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको यूएएन (UAN) नंबर की जरूरत पड़ती है।
लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिना यूएएन नंबर के भी पीएफ बैलेंस चेक (PF Balance Check Process कर सकते हैं।
कैसे करें बिना UAN नंबर के बैलेंस चेक?
इसके लिए आपका यूएएन, केवाईसी से लिंक होना चाहिए। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप बिना यूएएन नंबर के बैलेंस पता कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको 7738299899 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा।
स्टेप 2- आपका एसएमएस EPFOHO UAN ENG इस फॉर्मेट में होना चाहिए।
आप जिस भाषा में बैलेंस पता करना चाहते है, ENG की जगह उस भाषा का कोड लिखें।
हिंदी- (HIN)
पंजाबी- (PUN)
गुजरात- (GUJ)
मराठी- (MAR)
कनाडा- (KAN)
तामिल- (TAM)
मलयालम- (MAL)
बंगाली- (BEN)
आप इस तरीके से तभी पता कर सकते हैं, जब आपका बैंक अकाउंट, आधार नंबर और पैन से लिंक हो। इसके साथ ही आपका यूएएन बैंक से लिंक होना जरूरी है। ऐसा होने पर आप इस तरीके से बैलेंस पता नहीं कर सकते।
Missed Call के जरिए करें बैलेंस चेक
अगर एसएमएस में कोई परेशानी आती है या कोई प्रतिक्रिया न आए, तो आप फोन नंबर पर मिस कॉल देकर भी बैलेंस का पता कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 मिस्ड कॉल देनी होगी।
स्टेप 2- मिस्ड कॉल देने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा, जिसमें पीएफ के बैलेंस से जुड़ी सारी डिटेल्स दी गई होगी।
इसके लिए भी आपका यूएएन पैन या आधार से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही यूएएन एक्टिव होना चाहिए।
आप सैलरी स्लिप से भी यूएएन नंबर पता कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐप के जरिए पीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड करना होगा।
स्टेप 2- इसके बाद आपको List of Services में से EPFO चुना होगा।
स्टेप 3- फिर Employee Centric Services में जाकर View Passbook पर जाएं।
स्टेप 4- अब यहां यूएएन नंबर दर्ज करें। फिर रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
स्टेप 5- इसके बाद Submit पर क्लिक कर, फिर कंपनी का नाम चुनकर, डाउनलोड ऑप्शन पर जाएँ।
