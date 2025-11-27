PF Balance Check: बिना UAN नंबर के भी हो जाएगा पीएफ बैलेंस चेक, बस एक मोबाइल और झटपट होगा काम; देखें प्रोसेस

नई दिल्ली। हर नौकरीपेशा व्यक्ति की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पैसा पीएफ में जमा होता है। ईपीएफ खाते में जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट में सिक्योरिटी देता है। ये पैसा वैसे तो रिटायर होने पर मिलता है। लेकिन कुछ स्थिति आप ये पैसा रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं।

पीएफ खाते में पैसे जमा हो रहे या नहीं, ये समय-समय चेक करना जरूरी है। ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो। लोगों के मन में ये धारणा है कि पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको यूएएन (UAN) नंबर की जरूरत पड़ती है।

लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिना यूएएन नंबर के भी पीएफ बैलेंस चेक (PF Balance Check Process कर सकते हैं। कैसे करें बिना UAN नंबर के बैलेंस चेक? इसके लिए आपका यूएएन, केवाईसी से लिंक होना चाहिए। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप बिना यूएएन नंबर के बैलेंस पता कर सकते हैं। स्टेप 1- सबसे पहले आपको 7738299899 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। स्टेप 2- आपका एसएमएस EPFOHO UAN ENG इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जिस भाषा में बैलेंस पता करना चाहते है, ENG की जगह उस भाषा का कोड लिखें। हिंदी- (HIN) पंजाबी- (PUN) गुजरात- (GUJ) मराठी- (MAR) कनाडा- (KAN) तामिल- (TAM) मलयालम- (MAL) बंगाली- (BEN) आप इस तरीके से तभी पता कर सकते हैं, जब आपका बैंक अकाउंट, आधार नंबर और पैन से लिंक हो। इसके साथ ही आपका यूएएन बैंक से लिंक होना जरूरी है। ऐसा होने पर आप इस तरीके से बैलेंस पता नहीं कर सकते।