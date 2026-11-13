Paytm की बल्ले-बल्ले! वॉलेट सर्विस पर RBI की मुहर लगते ही शेयरों में तेजी का तूफान, NSE पर टच किया ऑल टाइम हाई

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक से वॉलेट सर्विस शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस खबर के आते ही आज यानी शुक्रवार को पेटीएम के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई, जिसके चलते इसने आज अपना नया 52 वीक का हाई बना दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 Communications की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Payments Services Ltd (PPSL) को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने और उनका संचालन करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें प्रीपेड वॉलेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।

कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि RBI की यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिली है। कंपनी को 27 अगस्त 2021 को जारी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े RBI के मास्टर निर्देशों और समय-समय पर उनमें होने वाले बदलावों का पालन करना होगा।

RBI की मंजूरी मिलते ही शेयरों ने बनाया 52 वीक का नया हाई एक तरफ पेटीएम को RBI से वॉलेट सर्विस शुरू करने की मंजूरी मिली, तो दूसरी ओर शुक्रवार को इसके शेयरों में तेजी देखी गई। शुक्रवार को इसके शेयरों ने ₹1,960 के स्तर को टच किया, जो इसका अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। शुक्रवार को पेटीएम के शेयर NSE पर 1,920 रुपये के स्तर पर खुले और 1,960 रुपये के उच्चतम स्तर तक गए और यह 1,939.90 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

18 नवंबर 2026 को जब इसके शेयर NSE पर ₹1,950 और BSE पर ₹1,955 पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के दिन यह NSE पर ₹1,955 (और BSE पर ₹1,961.05) के उच्च स्तर तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद इसमें भारी गिरावट आई। और अब NSE पर इसने NSE पर ऑल टाइम हाई ₹1,960 के स्तर को टच किया।

अभी शुरू नहीं होगी पेटीएम वॉलेट सर्विस RBI से मिली इस सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम तुरंत अपनी वॉलेट सर्विस शुरू कर सकती है। इसके लिए कंपनी को केंद्रीय बैंक से अंतिम मंजूरी यानी Certificate of Authorisation (CoA) लेना होगा।