UPI पर एमडीआर से Paytm को बंपर फायदे की उम्मीद! EBITDA में 70% तक उछाल संभव; शेयर पकड़ सकता है रफ्तार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आखिरकार दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का एलान कर दिया गया है। इस चार्ज से मर्चेंट्स पर असर पड़ेगा। मगर पेमेंट एग्रीगेटर Paytm को फायदा हो सकता है। अनुमान है कि इसकी पैरेंट कंपनी, One97 कम्युनिकेशंस की EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई) में 40% से 70% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने लगाया है।

क्या है एमडीआर का नियम? मंगलवार को एक नोटिफिकेशन में नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा कि ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लगेगा, जबकि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेन-देन फ्री रहेंगे।

₹75,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए MDR की अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है, जबकि रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और खेती से जुड़े सामानों के लिए यह ₹5 होगी। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर पेमेंट के लिए MDR 0.02% होगा और इसकी अधिकतम सीमा भी ₹300 होगी।

इंडस्ट्री को होगा फायदा गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक नए MDR से इंडस्ट्री के लिए लगभग ₹20,600 करोड़ का नया रेवेन्यू पूल बन सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में इसके लिए ₹16,000 करोड़ का अनुमान गया है।

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "हम Paytm के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दोनों तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं और दोनों ही बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में कंपनी की EBITDA में लगभग ₹1,400 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है (बेहतरीन स्थिति में), हालांकि कॉम्पिटिशन के दबाव के कारण यह बढ़ोतरी कम भी हो सकती है।"

कितना चढ़ा शेयर? 2026 की शुरुआत से ही, जब MDR की चर्चा शुरू हुई, तब से अब तक Paytm के शेयर में 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि MDR की मात्रा और शेयरिंग रेश्यो निवेशकों की उम्मीदों से अधिक होने के कारण पेटीएम की EBITDA में बढ़ोतरी हो सकती है।