Paytm के फाउंडर की बढ़ीं मुश्किलें; IPO में गड़बड़ी का आरोप, शेयर हुए धड़ाम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब उन पेटीएम का मालिकाना हक रखने वाली One 97 Communications Ltd के आईपीओ में गड़बड़ी का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विजय शेखर शर्मा और आईपीओ लाने के दौरान One 97 Communications Ltd के बोर्ड में शामिल सदस्यों को नोटिस भेजा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सेबी को शक है कि विजय शेखर शर्मा ने IPO लाने के दौरान कुछ फैक्ट्स को गलत दिखाया। आसान शब्दों में कहें, तो पूरा मामला यह है कि आईपीओ के दौरान विजय शेखर शर्मा को कंपनी का प्रमोटर माना जाए या नहीं। अगर प्रमोटर माना जाएगा, तो उनके खिलाफ आईपीओ का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप रहेगा।