मिर्जापुर वाले 'कालीन भैया' ने क्यों खरीदे एक साथ दो फ्लैट, किसके नाम कराई रजिस्ट्री? कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi Mumbai Property) ने मुंबई में दो फ्लैट खरीदे। उन्होंने पहला फ्लैट अपने और बेटी आशी के नाम पर लिया है। इसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपए है। यह अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है और 2026 वर्गफुट कारपेट एरिया और 32.14 वर्गमीटर का बालकनी एरिया है। जबकि दूसरा अपार्टमेंट पत्नी मृदुला और बेटी आशी ने मिलकर खरीदा है। इसकी कीमत 87 लाख रुपए है।

नई दिल्ली| 'मिर्जापुर' फेम एक्टर पंकज त्रिपाठी और उनका परिवार अब मुंबई (Pankaj Tripathi Mumbai Property:) के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट का हिस्सा बन गया है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक पंकज त्रिपाठी, उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी ने मिलकर कुल 10.85 करोड़ रुपए में दो फ्लैट खरीदे हैं।

पहला फ्लैट पंकज त्रिपाठी और उनकी बेटी आशी के नाम पर लिया गया है। इसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपए है। यह अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है और करीब 2026 वर्गफुट कारपेट एरिया और 32.14 वर्गमीटर का बालकनी एरिया है। इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं। जुलाई 2025 में रजिस्टर्ड इस सौदे पर 59.89 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगी।

पत्नी-बेटी ने लिया दूसरा फ्लैट दूसरा अपार्टमेंट उनकी पत्नी मृदुला और बेटी आशी ने मिलकर खरीदा है। इसकी कीमत 87 लाख रुपए है। यह फ्लैट कांदिवली वेस्ट में है, जिसका कारपेट एरिया 424.95 वर्गफुट है। सितंबर 2025 में रजिस्टर्ड इस डील पर 4.35 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी गई।