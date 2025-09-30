Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिर्जापुर वाले 'कालीन भैया' ने क्यों खरीदे एक साथ दो फ्लैट, किसके नाम कराई रजिस्ट्री? कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:59 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi Mumbai Property) ने मुंबई में दो फ्लैट खरीदे। उन्होंने पहला फ्लैट अपने और बेटी आशी के नाम पर लिया है। इसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपए है। यह अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है और 2026 वर्गफुट कारपेट एरिया और 32.14 वर्गमीटर का बालकनी एरिया है। जबकि दूसरा अपार्टमेंट पत्नी मृदुला और बेटी आशी ने मिलकर खरीदा है। इसकी कीमत 87 लाख रुपए है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंकज त्रिपाठी ने क्यों खरीदे एक साथ दो फ्लैट, किसके नाम कराई रजिस्ट्री।

    नई दिल्ली| 'मिर्जापुर' फेम एक्टर पंकज त्रिपाठी और उनका परिवार अब मुंबई (Pankaj Tripathi Mumbai Property:) के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट का हिस्सा बन गया है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी के मुताबिक पंकज त्रिपाठी, उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी और बेटी आशी त्रिपाठी ने मिलकर कुल 10.85 करोड़ रुपए में दो फ्लैट खरीदे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहला फ्लैट पंकज त्रिपाठी और उनकी बेटी आशी के नाम पर लिया गया है। इसकी कीमत 9.98 करोड़ रुपए है। यह अपार्टमेंट अंधेरी वेस्ट में है और करीब 2026 वर्गफुट कारपेट एरिया और 32.14 वर्गमीटर का बालकनी एरिया है। इस डील में तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं। जुलाई 2025 में रजिस्टर्ड इस सौदे पर 59.89 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगी।

    पत्नी-बेटी ने लिया दूसरा फ्लैट

    दूसरा अपार्टमेंट उनकी पत्नी मृदुला और बेटी आशी ने मिलकर खरीदा है। इसकी कीमत 87 लाख रुपए है। यह फ्लैट कांदिवली वेस्ट में है, जिसका कारपेट एरिया 424.95 वर्गफुट है। सितंबर 2025 में रजिस्टर्ड इस डील पर 4.35 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी गई।

    यह भी पढ़ें- फावड़ा चलाना और चूना ढोना...रतन टाटा ने यहां से की थी करियर की शुरुआत; जाते-जाते TATA को बना दिया भरोसे का ब्रांड

    मुंबई का गरमाता रियल्टी बाजार

    इन सौदों के बीच मुंबई का रियल एस्टेट बाजार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। महाराष्ट्र रेवेन्यू विभाग के मुताबिक जनवरी से जून 2025 के बीच मुंबई में 75,672 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। वहीं जनवरी से अगस्त तक शहर में करीब 99,869 प्रॉपर्टी डील दर्ज हुईं, जिससे राज्य को 8,854 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला।

    क्यों बढ़ रही है डिमांड?

    पिछले एक साल से शेयर बाजार कमजोर रिटर्न दे रहा है। ऐसे में निवेशक रियल एस्टेट, गोल्ड और डेट जैसे विकल्प चुन रहे हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के मुताबिक 2025-26 की पहली तिमाही में भारत के 50 में से 45 शहरों में मकानों की कीमतें बढ़ीं। मुंबई में यह बढ़ोतरी 5.2% रही। पंकज त्रिपाठी और उनका परिवार अब उन हाई-प्रोफाइल खरीदारों में शामिल हो गया है जो मुंबई के रियल एस्टेट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।