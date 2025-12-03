सरकार की सख्ती, पान मसाला के पैकेट पर अनिवार्य रूप से लिखनी होगी ये बात; नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी

नई दिल्ली। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पान मसाला के हर पैकेट पर चाहे 1 ग्राम का हो या 100 ग्राम का – रिटेल सेल प्राइस (MRP) और सारी कानूनी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखनी अनिवार्य होगी। पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पैकेट को इस नियम से छूट थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

आम आदमी को सीधे-सीधे होंगे ये 5 फायदे 1. लूट से बचत दुकानदार छोटे पाउच जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले पैकेट में मनमाना दाम वसूलते थे। कभी 10 रुपये का पाउच 20 रुपये में बेच देते थे। अब MRP लिखा होगा तो दुकानदार ज्यादा पैसे नहीं मांग सकेगा।

2. सही कीमत की पूरी जानकारी अब हर पैकेट पर साफ-साफ लिखा होगा कि असली कीमत कितनी है। आप आसानी से तुलना कर सकेंगे और सस्ता-महंगा समझकर खरीदारी करेंगे। 3. छोटे पाउच में भी एकसमान GST छोटे पैकेट पर पहले टैक्स चोरी आसान थी क्योंकि MRP नहीं होता था। अब सरकार को सही टैक्स मिलेगा और टैक्स चोरी रुकेगी। लंबे समय में इससे सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा, जो सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।