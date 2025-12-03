Language
    Ola ने रोक दी अपनी ये सर्विसेज, ऐप से हटा दिया ऑप्शन, क्यों लिया फैसला सूत्रों ने बताया

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:22 PM (IST)

    एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि Ola ने ओला कंज्यूमर फूड्स का ऑपरेशन रोक दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल, हाल के दिनों ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। देश की मशहूर कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Ola ने ओला कंज्यूमर फूड्स का ऑपरेशन रोक दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दरअसल, हाल के दिनों में राइड-हेलिंग ऐप से यह सर्विस गायब हो गई है। क्लाउड-किचन बिजनेस, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के जरिए से भी संचालित होता था, ऑर्डर स्वीकार नहीं कर रहा है।

    वहीं, एक सूत्र ने बताया, "ओला कंज्यूमर फूड्स ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दरअसल, कंपनी अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है और बिजनेस प्लान पर काम कर रही है।" हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ओला फूड्स को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है या इस श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रही है। इस मामले में ओला कंज्यूमर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

    2019 में शुरू हुआ था ओला फूड्स

    ओला में कंपनी में यह डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है जब सॉफ्टबैंक अपने पोर्टफोलियो की री-स्ट्रिक्चरिंग के बीच गैर-प्रमुख व्यवसायों का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। उधर, इंडस्ट्री के लोगों ने बताया है कि इस घटनाक्रम के चलते ओला ने अधिकांश गतिविधियों को रोक दिया है।

    पिछले कुछ वर्षों में ओला ने 2015 की शुरुआत से फूड डिलीवरी के लिए कई प्रयास किए। 2019 में कंपनी ने ओला फूड्स को क्लाउड-किचन वेंचर के रूप में शुरू किया, जिसमें इन-हाउस ब्रांड और ओला के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से डिलीवरी शामिल थी।

