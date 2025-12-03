Ola ने रोक दी अपनी ये सर्विसेज, ऐप से हटा दिया ऑप्शन, क्यों लिया फैसला सूत्रों ने बताया

नई दिल्ली। देश की मशहूर कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी Ola ने ओला कंज्यूमर फूड्स का ऑपरेशन रोक दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दरअसल, हाल के दिनों में राइड-हेलिंग ऐप से यह सर्विस गायब हो गई है। क्लाउड-किचन बिजनेस, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के जरिए से भी संचालित होता था, ऑर्डर स्वीकार नहीं कर रहा है।

वहीं, एक सूत्र ने बताया, "ओला कंज्यूमर फूड्स ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दरअसल, कंपनी अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है और बिजनेस प्लान पर काम कर रही है।" हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ओला फूड्स को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है या इस श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बना रही है। इस मामले में ओला कंज्यूमर की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

2019 में शुरू हुआ था ओला फूड्स ओला में कंपनी में यह डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है जब सॉफ्टबैंक अपने पोर्टफोलियो की री-स्ट्रिक्चरिंग के बीच गैर-प्रमुख व्यवसायों का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। उधर, इंडस्ट्री के लोगों ने बताया है कि इस घटनाक्रम के चलते ओला ने अधिकांश गतिविधियों को रोक दिया है।