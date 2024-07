हर हफ्ते 55 घंटे से ज्यादा काम मौत का बन सकता है कारण! दंग कर रहा Ola CEO भाविश अग्रवाल की बात पर डॉक्टर का जवाब

Ola CEO Bhavish Aggarwal backs Narayana Murthy's 70-hour work week advice: Do you agree?

What do the scientific studies show?

➡️Working 55 or more hours per week is associated with a 35% higher risk of a stroke and a 17% higher risk of dying from ischemic heart disease, compared… pic.twitter.com/Lb18PP6RAZ— Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) July 11, 2024

उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन के साथ ज्यादा घंटे काम करने के नुकसान गिनवाए हैं। वे कहते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन क्या दर्शाते हैं जानिए,

प्रति सप्ताह 55 या उससे अधिक घंटे काम करने से स्ट्रोक का 35% अधिक जोखिम और इस्केमिक हृदय रोग से मरने का 17% अधिक जोखिम जुड़ा हुआ है, जबकि प्रति सप्ताह 35-40 घंटे काम करने से ऐसा होता है।

प्रति सप्ताह 55 घंटे से अधिक काम करने के कारण हर साल 800,000 से अधिक लोग मरते हैं।

लंबे समय तक काम करने से अधिक वजन, प्रीडायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम अधिक होता है।

प्रति सप्ताह 69 या उससे अधिक घंटे काम करने वाले लोगों में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने वालों की तुलना में मध्यम से गंभीर अवसादग्रस्तता के लक्षण होने की संभावना अधिक होती है।

