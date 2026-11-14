TATA Sons की लिस्टिंग पर नोएल टाटा ने जताई बड़ी चिंता! कहा - 'परोपकार से हटकर मुनाफे पर चला जाएगा ध्यान'

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने शनिवार को कहा कि टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने से 150 साल से अधिक पुराने इस समूह के काम करने का तरीका ''बुनियादी रूप से बदल जाएगा।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार संस्था समूह के गैर-सूचीबद्ध स्वरूप को बनाए रखने के लिए नियामकों के साथ बातचीत करने में ''रचनात्मक भूमिका'' निभाएगी।

नोएल ने कहा कि ''कुछ लोग'' समूह की होल्डिंग कंपनी को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि सूचीबद्धता के बाद शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से इसका ध्यान परोपकार से हटकर मुनाफे पर केंद्रित हो जाएगा।

क्या है नोएल की चिंता? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को 70 वर्ष के हुए नोएल ने कहा, ''मेरी चिंता यह है कि सूचीबद्धता, जिसका कुछ लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, टाटा की कार्यशैली को बदल देगी। किसी दिन यदि हमारे 30-40 हजार शेयरधारक हो जाते हैं, तो परोपकार के ऊपर मुनाफे को प्राथमिकता मिल सकती है। मुझे लगता है कि इससे टाटा के काम करने का तरीका बुनियादी रूप से बदल जाएगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''टाटा ट्रस्ट नियामकों और अन्य पक्षों के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा, जिससे टाटा की कार्यशैली वैसी ही बनी रहे जैसी वह है।''

रतन टाटा के बाद संभाली कमान रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल ने कहा कि 'टाटा की कार्यशैली' निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। समूह के करिश्माई नेता के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान संभालने वाले नोएल ने कहा कि इस मॉडल में मालिक की न तो मृत्यु हो सकती है, न वह सेवानिवृत्त हो सकता है और न ही उसे खरीदा जा सकता है।