नोएल टाटा के बेटे नेविल Tata Trust में शामिल, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने वी श्रीनिवासन; कब से लागू होगा फैसला?

नई दिल्ली| सर दोराबजी टाटा ट्र्स्ट (Sir Dorabji Tata Trust) ने वेणु श्रीनिवासन को तीन साल के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया है। यह फैसला 12 नवंबर से लागू होगा। ट्रस्ट ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह निर्णय कानूनी और नियामकीय नियमों के अनुरूप लिया गया है और श्रीनिवासन को ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही, बोर्ड ने भास्कर भट और नेविल टाटा को भी नए ट्रस्टी के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है। इन दोनों की नियुक्ति भी तीन साल के कार्यकाल के लिए होगी और यह भी 12 नवंबर से प्रभावी होगी।