    नोएल टाटा के बेटे नेविल Tata Trust में शामिल, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने वी श्रीनिवासन; कब से लागू होगा फैसला?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:58 PM (IST)

    नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को टाटा ट्रस्ट में शामिल किया गया है। वी श्रीनिवासन को भी ट्रस्टी बनाया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नेविल टाटा की नियुक्ति और वी श्रीनिवासन का अनुभव ट्रस्ट को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे ट्रस्ट के कार्यों में तेजी आएगी।

    नोएल टाटा के बेटे नेविल Tata Trust में शामिल, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बने वी श्रीनिवासन।

    नई दिल्ली| सर दोराबजी टाटा ट्र्स्ट (Sir Dorabji Tata Trust) ने वेणु श्रीनिवासन को तीन साल के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया है। यह फैसला 12 नवंबर से लागू होगा। ट्रस्ट ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह निर्णय कानूनी और नियामकीय नियमों के अनुरूप लिया गया है और श्रीनिवासन को ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया है।

    इसके साथ ही, बोर्ड ने भास्कर भट और नेविल टाटा को भी नए ट्रस्टी के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है। इन दोनों की नियुक्ति भी तीन साल के कार्यकाल के लिए होगी और यह भी 12 नवंबर से प्रभावी होगी।

    यह कदम ऐसे समय आया है, जब महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नया ऑर्डिनेंस लागू किया है, जिसके तहत अब ट्रस्ट अपने सभी सदस्यों को आजीवन ट्रस्टी नहीं बना सकते। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट मिलकर टाटा सन्स में लगभग 65% हिस्सेदारी रखते हैं, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है।

    *खबर अपडेट हो रही है...*

