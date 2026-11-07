भारत का पहला AC बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन नहीं रहेंगे नोएल टाटा, 23 साल से पहले हुई थी वोल्टास में एंट्री

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को भारत का पहला एसी बनाने वाली कंपनी वोल्टास का 'चेयरमैन एमेरिटस' (मानद चेयरमैन) नियुक्त किया गया है। यह अपॉइंटमेंट, कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस प्रमुख कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से उनके रिटायर होने के एक दिन बाद हुई है।

टाटा ग्रुप के गवर्नेंस डायरेक्शंस के अनुसार, नोएल टाटा 11 नवंबर 2026 को रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर वोल्टास लिमिटेड के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से रिटायर हो जाएंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद, "बोर्ड ने उन्हें 12 नवंबर, 2026 से कंपनी का 'चेयरमैन एमेरिटस' नियुक्त किया है।"

क्या है कंपनी अधिनियम? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर या होल-टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता और न ही वे इस पद पर बने रह सकते हैं। नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर1956 को हुआ था और 12 नवंबर 2026 को वे 70 वर्ष के हो जाएंगे। वे 2003 से वोल्टास के साथ जुड़े हुए हैं।

कौन बना नया चेयरमैन? बोर्ड ने सुनील डिसूजा को वोल्टास का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। डिसूजा फिलहाल टाटा ग्रुप की FMCG कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। यह कंपनी कई तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचती है, जिनमें नमक, चाय, कॉफी, पैक्ड फूड और बेवरेज शामिल हैं। ये उत्पाद टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टेटली और टाटा संपन्न जैसे ब्रांड्स के तहत बेचे जाते हैं।

और क्या हुए बदलाव? वोल्टास ने बताया, "बोर्ड ने सुनील एलारिक डिसूजा को 12 नवंबर, 2026 से कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है।" साथ ही, वोल्टास के मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी मुकुंदन मेनन का कार्यकाल 24 मई, 2027 को समाप्त होगा। उस दिन वे टाटा ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए बनी रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत कंपनी की सेवाओं से रिटायर हो जाएंगे।

बोर्ड ने जयंत बालन को एडिशनल डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे वर्तमान में 'रूम एयर कंडीशनर' बिजनेस के प्रमुख हैं। उनकी यह नियुक्ति 25 मई, 2027 से पांच साल के कार्यकाल के लिए होगी, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।