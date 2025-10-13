अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा; मोकिर, अघियन और हॉविट को इस काम के लिए मिलेगा प्राइज

नई दिल्ली। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिलेगा। उन्होंने "नवाचार-संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने" के काम के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अघियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। 1992 के एक लेख में, उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक एक गणितीय मॉडल तैयार किया। उन्होंने बताया कि जब कोई नया और बेहतर उत्पाद बाजार में आता है, तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां हार जाती हैं।

पिछले साल किसे मिला अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार पिछले साल का पुरस्कार तीन अर्थशास्त्रियों डेरॉन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए. रॉबिन्सन - को दिया गया था। इन अर्थशास्त्रियों ने इस बात का अध्ययन किया था कि कुछ देश अमीर क्यों हैं और दूसरे गरीब क्यों। उन्होंने यह प्रमाणित किया था कि अधिक स्वतंत्र और खुले समाज के समृद्ध होने की संभावना अधिक होती है। पिछले सप्ताह मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।

नोबेल पुरस्कार के बारे में

अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज के रूप में जाना जाता है। बैंक ने 1968 में नोबेल की स्मृति में इसकी स्थापना की थी और 1969 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। इन्होंने पांच नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी।



अभी तक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 56 बार में कुल 96 विजेताओं को प्रदान किया जा चुका है। सोमवार की घोषणा से पहले विजेताओं में केवल तीन महिलाएं थीं। कुछ विशेषज्ञ अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को तकनीकी रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं मानते हैं। हालांकि इसे हमेशा 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि पर अन्य पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु वर्ष 1896 में हुई थी।