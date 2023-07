Nita Ambani ने Dhirubhai Ambani को बताया अपना गुरू, NMACC के कार्यक्रम में कहा - माता पिता का सम्मान करो

NMACC में आयोजित कार्यक्रम में नीता अंबानी की ओर से कहा गया कि सभी को अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने धीरूभाई अंबानी को अपना गुरू बताया। वे आज भी हमारे दिलों के साथ-साथ लाखों भारतीय के दिलों में जिंदा हैं। NMACC में परंपरा नाम से एक समारेह आयोजित किया था जिसका उद्घाटन नीता अंबानी की ओर से किया गया था।

NMACC पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत के अरबपति कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुंकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुंबई के NMACC में 'परंपरा' नाम से एक समारोह का आयोजित किया था। ये समारोह भारत में चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा पर था। रिलायंस फाउंडेशन और एनएमएसीसी की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने अपने गुरू और ससुर धीरुभाई अंबानी को सम्मान देते हुए इस इवेंट का उद्घाटन किया। इसमें कई बड़े और प्रसिद्ध कालाकारों ने शिरकत की, जिसमें पद्म विभूषण सम्मानित कालाकारों के भी नाम थे। उस्ताद अमजद अली खान ने किया प्रदर्शन इस उत्सव में प्रसिद्ध सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटों अमान और अयान अली बंगश के साथ-साथ उनके पोते जोहान और अबीर अली बंगश के एनएमएसीसी में प्रदर्शन किया। साथ ही बांसुरीवादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके भतीजे राकेश चौरसिया के साथ-साथ सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार और उनके बेटे नीलाद्री कुमार की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दीं। एनएमएसीसी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस कार्यक्रम की कल्पना भारतीय संगीत में शास्त्रीय कालाकारों की समृद्ध विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। नीता अंबानी ने कहा कि मेरे जीवन में गुरुओं से मिलना मेरा सौभाग्य रहा, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। इस दौरान अपने ससुर धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। 6 जुलाई को पापा (धीरूभाई अंबानी) की 21वीं बरसी है। वे आज भी हमारे दिलों में नहीं, बल्कि लाखों भारतीय के दिलों में जिंदा हैं। मैं पापा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। दो दिन चला उत्सव ये कार्यक्रम मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चलर सेंटर (NMACC) के आर्ट्स स्पेस में आयोजित किया गया था। इस हॉल की क्षमता करीब 2000 लोगों के बैठने की है।

