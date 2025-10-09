Nifty 25200 के पास बंद, क्या ये बड़ी तेजी का संकेत, इन 4 कारणों से भाग रहा है शेयर बाजार

Language
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में दो दिन के ब्रेक के बाद फिर से तेजी लौटी है। खास बात है कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 ने 25200 के नजदीक क्लोजिंग दी है। निफ्टी 135.65 प्वाइंट चढ़कर 25,181 के स्तर पर बंद हुआ तो 397.35 प्वाइंट्स उछलकर 82,171 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 25200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन इसकी क्लोजिंग पिछले 5 कारोबारी सत्रों में सबसे अच्छी रही। मार्केट में 9 अक्तूबर को मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई। वहीं, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट से बाजार को सहारा मिला।

    निफ्टी50 के 40 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि 10 में हल्की गिरावट रही। टॉप गेनर में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक और बीईएल के शेयर शामिल रहे।

    बाजार में तेजी के बड़े कारण

    1) FIIs की खरीदारी: विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे सत्र में बाजार में खरीदारी की है। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने मंगलवार को 1,440.66 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी करने के बाद बुधवार को 81.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

    2) मेटल और फार्मा में ज़ोरदार खरीदारी: 9 अक्टूबर के सेशन में मेटल और फार्मा शेयरों ने तेज़ी की अगुवाई की। इंडोनेशिया में फ्रीपोर्ट की ग्रासबर्ग खदान सहित प्रमुख खदानों से आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच बेस मेटल की कीमतों में मजबूती के कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.6 प्रतिशत चढ़ गया।

    3) अर्निंग में सुधार की उम्मीद: अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और कंपनियों की आय में सुधार की उम्मीदों से निवेशकों का उत्साह बना रहा। आज टीसीएस अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है।

    4) क्रूड की कीमतों में नरमी: कच्चे तेल में लगातार गिरावट से भी बाजार को राहत मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.5 प्रतिशत गिरकर 65.92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं, जिससे भारत में आयात लागत और महंगाई के दबाव को लेकर चिंता कम हो गई है।

    Nifty के लिए अहम लेवल

    एलकेपी सिक्योरिटीज़ में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, रूपक डे ने कहा, निफ्टी ने 8 अक्तूबर की कमजोरी को दरकिनार करते हुए ऊपर की ओर रुख किया। हालांकि, इंडेक्स 25,250 के रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट पॉजिटिव बने हुए हैं। ऐसे में अगर निफ्टी 25250 के ऊपर निकलता है तो 25,600 की ओर बढ़ सकता है, जबकि निचले स्तर पर 25000 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है।