बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Traffic challan for no insurance: अब हाईवे पर टोल प्लाजा पार करते ही आपके फास्टैग से सिर्फ टैक्स नहीं कटेगा, बल्कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी ऑटोमैटिक स्कैन हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो टोल पार करते ही आपके मोबाइल पर तुरंत एक अलर्ट SMS आ जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI new rules) ने यह नया सिस्टम शुरू कर दिया है, ताकि वाहन मालिक समय रहते अपना इंश्योरेंस (Vehicle insurance check at toll plaza) रिन्यू कराएं और भारी भरकम चालान से बच सकें। मुंडका टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू फिलहाल इस हाई-टेक सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट (Mundka toll plaza Delhi) के तौर पर दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा (अर्बन एक्सटेंशन रोड-II या UER-II) पर शुरू किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी इस सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि इसमें कोई तकनीकी खामी न रहे। इस ट्रायल के पूरी तरह से स्टेबल होने के बाद, आने वाले समय में इसे देश के सभी नेशनल हाईवे पर लागू करने की तैयारी है।

कैसे काम करता है यह नया सिस्टम? यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक डेटा शेयरिंग पर आधारित है। टोल प्लाजा के सिस्टम को सीधे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के वाहन (Vahan) डेटाबेस से लिंक किया गया है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी, सिस्टम पलक झपकते ही गाड़ी का नंबर रीड करके डेटाबेस में इंश्योरेंस की वैलिडिटी चेक कर लेगा।

बिना इंश्योरेंस कितना कट सकता है चालान? भारत में सड़क पर गाड़ी उतारने के लिए थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सड़क हादसे की स्थिति में पीड़ित पक्ष को मुआवजे के लिए भटकना न पड़े। फिर भी बड़ी संख्या में लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। अगर आप बिना वैलिड इंश्योरेंस के पकड़े जाते हैं, तो नियम बेहद सख्त हैं।