नए लेबर लॉ से महिलाओं को नौकरी में क्या-क्या फायदे मिलेंगे, पुरुषों से कितनी अधिक होंगी सुविधाएं?

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार नए लेबर कोड (Labour Codes) को पूरे देश में लागू कर दिया है। ये 29 पुराने पुराने कानून की जगह लेंगे। इनमें से ज्यादातर 1930 से 1950 के दशक में बने थे। सरकार ने इसे देश के श्रम ढांचे में ऐतिहासिक सुधार बताया है। इनमें महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वह कौन से बदलाव हैं आइए जानते हैं।

नाइट शिफ्ट में काम अब सभी क्षेत्रों में महिलाएं रात की पाली (नाइट शिफ्ट) में काम कर सकेंगी, भारी मशीनरी वाले काम और यहां तक कि खदानों में भी यह संभव हो पाएगा। इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी और नियोक्ता को सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।



महिलाओं के लिए क्या हुआ बदलाव

समान काम के लिए समान वेतन अब कानूनी गारंटी है। लिंग के आधार पर वेतन भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

भर्ती, वेतन, पदोन्नति या किसी भी स्तर पर लिंग भेदभाव गैर-कानूनी।

शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व।

सामाजिक सुरक्षा संहिता में अब सास-ससुर को भी “परिवार” की परिभाषा में शामिल किया गया है।

गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी अब पीएफ, ईएसआईसी, बीमा आदि की सुविधा मिलेगी।

हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य।

सुरक्षा और कल्याण के नए प्रावधान 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप।

ओवरटाइम पर दोगुना वेतन।

500 से अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों में अनिवार्य सुरक्षा समिति।

खतरनाक उद्योगों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बोर्ड।

नियत कार्य घंटे और सवेतन अवकाश के सख्त प्रावधान।