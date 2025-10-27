Kansai Nerolac के नए कैंपेन में रणवीर सिंह के साथ नेरोलैक का लीजेंडरी जिंगल फिर से लौटा, घर को बनाया जीवंत

नई दिल्ली। भारत की लीडिंग पेंट कंपनियों में से एक, Kansai Nerolac Paints Limited (KNPL), भारतीय विज्ञापन के सबसे यादगार पलों में से एक को आज के दौर के हिसाब से पेश कर रही है। इसका लीजेंडरी जिंगल “Ghar Ki Raunak Lautani Ho" एक नए अवतार में लौट रहा है, जिसमें बॉलीवुड के टैलेंटेड और एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं। यह कॉन्सेप्ट FCB Ulka का है।

“Ghar Ki Raunak Lautani Ho” के साथ, Kansai Nerolac ने पारिवारिक जीवन के बदलाव और स्नेह को दिखाया है। यह हमें याद दिलाता है कि घर की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि साथ मिलकर घर को संवारने में है। यह अभियान पारिवारिक दूरियों के चलन को दूर करता है और एक-दूसरे के लिए मौजूद रहने की भावना को फिर से जगाने का प्रयास करता है।

TVC में, रणवीर एक ऐसे आम भारतीय परिवार की जिंदगी में कदम रखते हैं, जिसका घर अपनी रौनक खो चुका है और जिसके सदस्य अकेले समय बिता रहे हैं। Kansai Nerolac के उत्पादों की वाइड रेंज का इस्तेमाल करते हुए, रणवीर घर के लुक को शानदार बनाकर, उन्हें खुशी, स्नेह और एकजुटता की नई दुनिया तलाशने में मदद करते हैं। यह फिल्म परिवारों और उनके घरों के बीच के भावनात्मक बंधन को खूबसूरती से बुनती है, जिसे उस यादगार Nerolac धुन द्वारा और भी मजबूत किया गया है। इस धुन को गुनगुनाते हुए जनरेशन बड़ी हुई हैं। यह Kansai Nerolac के सॉल्यूशन को डिजाइन करने के विजन को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है जो हर दिन लोगों की रक्षा करे, उन्हें प्रेरित करे और उन्हें स्पर्श से प्रभावित करे।

इस अभियान के साथ जुड़ने पर रणवीर सिंह ने कहा, "हमारे घरों की दीवारें हमारी हंसी, हमारी कहानी और एक परिवार के रूप में हमारे बीच बने बंधनों की मूक गवाह हैं। एकजुटता और उत्सव की यही भावना Kansai Nerolac के लिए हमेशा से ही प्रेरणा रही है। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि इस लीजेंडरी जिंगल को आज के दौर के लिए फिर से तैयार किया गया है। यह पुरानी यादों को ताजा कर देता है और आज के हिसाब से एक फ्रेश फील देता है। यह पार्टनरशिप सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि उस खुशी की याद दिलाती है जो हम सब एक ही छत के नीचे साझा करते हैं, और मुझे इसे आप तक पहुंचाते हुए खुशी हो रही है।"

इस अभियान पर बोलते हुए, Kansai Nerolac Paints Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रवीण चौधरी ने कहा, "Nerolac jingle हमेशा से एक आकर्षक धुन से कहीं बढ़कर रहा है—यह एक एहसास है। यह घर, स्नेह, परिवार और एकजुटता की यादें ताजा करता है। वर्षों से, यह भारत के विज्ञापन जगत का एक अभिन्न अंग रहा है, जो लोगों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला देता है। इसे एक नए रूप में वापस लाकर, हम न केवल अपनी विरासत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि हम यह भी सोचते हैं कि यह आज की पीढ़ी से भी जुड़े, और इसके लिए रणवीर सिंह से बेहतर कौन हो सकता है, जिन्होंने नए विज्ञापन को एनर्जी और चार्म से भर दिया। हर उम्र के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता उन्हें इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है।"

वह आगे कहते हैं, "वर्षों के अनुभव और जापानी तकनीक के साथ पेंटिंग सॉल्यूशन में हमारा लीडरशिप हमें भारतीय घरों को रंगों के जरिए जीवंत करने में मदद करता है। इनोवेशन और क्वालिटी हमेशा हमारे काम के केंद्र में रहे हैं। हमारा नया अभियान - ‘Jab Ghar Ki Raunak Lautani Ho’ - इसी विश्वास को दर्शाता है, जिसे एक नए और आज के दौर को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है।"