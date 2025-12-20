Language
    Elon Musk ने जीता 1,24,51,25,16,50,000 रुपये वाला केस, कोर्ट ने बहाल किया 2018 का Tesla पे पैकेज

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि एलोन मस्क का टेस्ला से 2018 का CEO पे पैकेज, जिसकी कीमत वेस्टिंग के समय लगभग $56 बिलियन थी, उसे ...और पढ़ें

    Elon Musk ने जीता 1,24,51,25,16,50,000 रुपये वाला केस, कोर्ट ने बहाल किया 2018 का Tesla पे पैकेज

    नई दिल्ली। एलन मस्क को अदालत से एक बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने उनके 2018 के Tesla के पे आउट पैकेज को बहाल कर दिया है। यानी यह कहा जा सकता है कि मस्क को अपनी ही कंपनी टेस्ला के खिलाफ दायर की गई याचिका में बड़ी जीत मिली है। एलन मस्क का टेस्ला से 2018 का पे पैकेज को डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, लगभग दो साल बाद जब एक निचली अदालत ने इस मुआवजे की डील को "अकल्पनीय" बताकर खारिज कर दिया था। उस समय इस पैकेज की कीमत 56 बिलियन डॉलर थी। लेकिन अब इसकी कीमत 139 बिलियन डॉलर (1,24,51,25,16,50,000 रुपये) हो गई है।

    इस फैसले ने उस फैसले को पलट दिया है जिसने Elon Musk की तरफ से जबरदस्त विरोध को जन्म दिया था । यह मस्क को कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल का भरोसा दिलाता है, जिसे उन्होंने अपनी मुख्य चिंता बताया है। भले ही शेयरहोल्डर्स ने हाल ही में एक नए पे पैकेज को मंजूरी दी हो, जिसकी कीमत $878 बिलियन हो सकती है अगर टेस्ला कुछ खास टारगेट पूरे करती है।

    Tesla में बढ़ जाएगी मस्क की हिस्सेदारी?

    शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद होने पर टेस्ला के स्टॉक की कीमत के आधार पर, 2018 का पे पैकेज अब लगभग $139 (1,24,51,25,16,50,000 रुपये) बिलियन का है। अगर मस्क 2018 के पैकेज से सभी स्टॉक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो Tesla में उनकी हिस्सेदारी लगभग 12.4% से बढ़कर 18.1% हो जाएगी, जो बढ़े हुए शेयर बेस का हिस्सा होगा। कंपनी उनके नए पे पैकेज से जुड़े शेयर जारी कर रही है, हालांकि उन्हें परफॉर्मेंस के लक्ष्यों को पूरा करके इन्हें कमाना होगा।

    टेस्ला के इन्वेस्टर डीपवाटर एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर जीन मन्स्टर ने कहा, "एलन के लिए यह एक जीत है क्योंकि उन्हें तेजी से कंट्रोल मिल जाएगा।"

    पे पैकेज को चुनौती देने वाले वकीलों ने एक बयान में कहा कि वे अपने अगले कदमों पर विचार कर रहे हैं और "नीचे दिए गए ऐतिहासिक फैसले में हिस्सा लेकर उन्हें गर्व है, जिसमें टेस्ला बोर्ड और उसके सबसे बड़े शेयरहोल्डर को उनकी भरोसे की ज़िम्मेदारी के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया गया है।"

    अगर फेल होता पे पैकेज तो मस्क को होता नुकसान

    यह पे पैकेज अब तक का सबसे बड़ा था, जब तक कि नवंबर में टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने नए पे प्लान को मंजूरी नहीं दे दी। अगर टेस्ला की अपील फेल हो जाती, तो आज की बहुत ज्यादा स्टॉक कीमत पर Elon Musk  को वादा किए गए रिप्लेसमेंट स्टॉक-कंपनसेशन पैकेज के लिए दो सालों में प्रॉफिट में $26 बिलियन का नुकसान हो सकता था।

    2018 की पे डील में मस्क को टेस्ला के लगभग 304 मिलियन शेयर बहुत कम कीमत पर खरीदने का ऑप्शन दिया गया था, अगर कंपनी कुछ खास माइलस्टोन हासिल करती, जो उसने किए। ये ऑप्शन टेस्ला के कुल आउटस्टैंडिंग स्टॉक का लगभग 9% हैं।

    क्या था पूरा मामला?

    रिचर्ड टॉरनेटा नाम के एक इन्वेस्टर ने 2018 में मस्क और टेस्ला के कई डायरेक्टर्स पर मुकदमा किया, यह दावा करते हुए कि मस्क का पे पैकेज गलत था। हालांकि टॉरनेटा के पास सिर्फ नौ टेस्ला शेयर थे, लेकिन इस डील की आलोचना बड़े पेंशन फंड कैलिफ़ोर्निया स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम (CalSTRS) और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने भी की थी, जिन्होंने इस डील को बहुत बड़ा माना था।

    मस्क के 2018 के पे पैकेज के तहत उन्हें टेस्ला की इक्विटी का लगभग 1% स्टॉक ग्रांट मिलता था, जब भी कंपनी 12 बढ़ते ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लक्ष्यों में से किसी एक को हासिल करती थी। टॉरनेटा ने तर्क दिया कि शेयरधारकों को यह नहीं बताया गया था कि जब उन्होंने पैकेज पर वोट किया था, तो ये लक्ष्य कितनी आसानी से हासिल किए जाएंगे।

