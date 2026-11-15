CNG Price Hike: मुंबई में सीएनजी फिर हुई महंगी, ₹1.5 बढ़े दाम; रेट पहुंचे ₹91 के पार
मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब ...और पढ़ें
HighLights
मुंबई में सीएनजी के दाम 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़े
अब सीएनजी का खुदरा मूल्य 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ
गैस खरीदने की बढ़ती लागत के कारण दाम बढ़ाए गए
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से CNG के दाम बढ़ गए हैं। रविवार, 15 नवंबर को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गयी है। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) द्वारा इस साल कीमतों में की गई यह आठवीं बढ़ोतरी है, जिसके बाद अब सीएनजी का रिटेल प्राइस 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।
2026 में कितने बढ़े दाम?
इस लेटेस्ट बढ़ोतरी के बाद, जनवरी से अब तक सीएनजी की कीमतों में कुल वृद्धि 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जनवरी में CNG की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 11 महीने से भी कम समय में कीमतें लगभग 14 प्रतिशत बढ़ गई हैं, जिससे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के साथ-साथ प्राइवेट व्हीकल मालिकों का ईंधन खर्च भी बढ़ गया है।
लाखों वाहनों पर पड़ेगा असर
14 नवंबर की आधी रात से लागू होने वाले नए रेट्स, 1 नवंबर को की गई 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद लागू हो गए हैं। सितंबर की शुरुआत से अब तक CNG की कीमतों में 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।
इस बढ़ोतरी का असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में CNG से चलने वाले लगभग 12.93 लाख वाहनों पर पड़ेगा, जिनमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, निजी कारें और सार्वजनिक परिवहन के वाहन शामिल हैं।
क्यों बढ़ाए गए दाम?
शनिवार को जारी एक बयान में, MGL ने बताया कि कीमतों में यह बदलाव गैस खरीदने की बढ़ती लागत, घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के कम आवंटन और आयातित रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (RLNG) पर बढ़ती निर्भरता के कारण किया गया है।
कंपनी ने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के कारण गैस खरीदने की लागत बढ़ गई है, खासकर CNG। भारी मांग और आयातित गैस की अधिक हिस्सेदारी के चलते कंपनी का कुल इनपुट खर्च बढ़ गया है। आयातित RLNG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर कंपनी की खरीद लागत पर पड़ता है।
कंपनी कर रही प्रयास
MGL ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट लागत के बढ़ते बोझ को कुछ हद तक कम करने के लिए की गई है, ताकि CNG की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। कंपनी ने यह भी कहा कि वह लागत को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने और उसका लाभ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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