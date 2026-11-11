महंगाई का झटका: Mother Dairy ने बढ़ाए दूध के दाम, कीमतों में ₹4 तक का इजाफा; जानें कब से होंगे लागू

एजेंसी, नई दिल्ली। मदर डेयरी ने बढ़ती लागत के कारण दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें गुरुवार 12 नवंबर से लागू होंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी सप्लायर मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई थीं।

इससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में संशोधन किया गया था। सूत्रों के अनुसार, मदर डेयरी ने अपने खुले दूध की विभिन्न किस्मों के उपभोक्ता कीमत में दो से चार रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी।

वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर मदर डेयरी के प्रवक्ता ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है। मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है।

टोंड दूध का नया दाम मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कुल मिलाकर, कंपनी प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में टोंड दूध (थोक वितरण) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।