कैशियर से उद्योगपति बनने का अनोखा सफर: ऐसे गूजरमल मोदी ने बसाया ऐतिहासिक मोदीपुरम! मोदीनगर जैसा है रोचक इतिहास

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कभी दिल्ली से मेरठ की तरफ जाएं तो रास्ते में मोदीनगर पड़ता है, जो काफी फेमस है। मोदीनगर का इतिहास (Modinagar History) भी बहुत खास है। मोदीनगर को गुजरमल मोदी (Gujarmal Modi History) ने बसाया था।

मोदीनगर की तरह दिल्ली से मेरठ जाते हुए एक और बहुत अहम सैटेलाइट टाउन पड़ता है, जिसका नाम है मोदीपुरम (Modipuram History)। आज हम यहां मोदीपुरम का इतिहास जानेंगे।

औद्योगिक और रेसिडेंशियल सैटेलाइट टाउन मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश के मेरठ में NH-58 पर स्थित तेजी से बढ़ता हुआ एक औद्योगिक और रेसिडेंशियल सैटेलाइट टाउन है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट और शहरी कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख उत्तरी टर्मिनल हब के तौर पर पहचाना जाता है।

मोदीपुरम मेरठ से 29 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है। गुजरमल मोदी हैं फाउंडर मोदीनगर की तरह मोदीपुरम इलाके का विकास मोदी ग्रुप के फाउंडर राय बहादुर गुजरमल मोदी की औद्योगिक विरासत पर आधारित है। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र (जिसमें मोदीनगर भी शामिल है) में औद्योगिक और मॉडल टाउनशिप का विस्तार किया था।

मोदी रबर की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में, कॉन्टिनेंटल वेस्ट जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग से मोदीपुरम में मोदी रबर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसी औद्योगिक विस्तार के तहत मेरठ के उत्तरी छोर पर स्थित कृषि भूमि वाले इस क्षेत्र को चुना गया।

साल 1971 में यहाँ मोदी रबर लिमिटेड की स्थापना की गई। इस विशाल टायर उद्योग (जो आगे चलकर 'मोदी कॉन्टिनेंटल' के नाम से भी जाना गया) के कारण ही इस पूरे क्षेत्र का नाम 'मोदीपुरम' पड़ा।

बाद में यह इलाका शांत खेती और एस्टेट वाली जमीन से बदलकर मेरठ का एक व्यवस्थित अर्बन टाउन बन गया, जिसमें रिहायशी कॉलोनियों और औद्योगिक इकाइयों के बीच ब्लॉक वाला लेआउट बरकरार रखा गया। कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में मोदीपुरम मुख्य रूप से शांत कृषि बागानों, खेतों और छोटी रिहायशी कॉलोनियों का हिस्सा था। मोदी रबर मिल के स्थापित होने के बाद यहाँ कामगारों और उनके परिवारों के रहने के लिए सुव्यवस्थित कॉलोनियां विकसित हुईं।

इसके बाद यहाँ सुनियोजित तरीके से आवासीय क्षेत्रों (जैसे पल्लवपुरम) और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होना शुरू हुआ।