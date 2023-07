साल-डेढ़ साल नहीं बढ़ेगी मोबाइल टैरिफ, रिलायंस जियो की 4जी फोन लांचिग का असर

रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ने हाल ही में 2जी की टैरिफ बढ़ाते हुए 99 रु वाले सबसे कम कीमत के प्लान को 155 रु कर दिया है। इससे एयरटेल को इस कीमत बढ़ोतरी से कमाई बढ़ने की खासी उम्मीदें थी। चूंकि जियो अभी 2जी नेटवर्क पर नहीं थी इसलिए एयरटेल को उम्मीद थी कि शुल्क बढ़ने के बावजूद उसके 2जी ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में 2जी ग्राहकों को पूरी तरह से 4जी में तब्दील करने का रिलायंस जियो का दांव एक बड़ा असर यह होगा कि मोबाइल ग्राहकों के सिर पर टैरिफ बढ़ने की तलवार फिलहाल हट गई है। यह बात देश की कई शोध एजेंसियों ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कही है। एक दिन पहले ही रिलांयस जियो ने 999 रुपये में 4जी फोन देने की स्कीम लांच की है। रिलायंस जियो के इस कदम का असर? इस बारे में जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिलायंस जियो का यह कदम देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल को कम से कम डेढ़ वर्षों तक काल व डाटा शुल्क बढ़ाने से रोक देगा। इसके अलावा सिटी ग्रूप, मोर्गन स्टेनले और जेफरीज जैसी बड़ी ब्रोकर एजेंसियों ने भी कहा है कि कैसे रिलायंस की नई प्लानिंग से मोबाइल टैरिफ में निकट भविष्य में वृद्धि नहीं होगी। क्यों टूटी एयरटेल की उम्मीद? रिपोर्ट के मुताबिक एयरटेल ने हाल ही में 2जी की टैरिफ बढ़ाते हुए 99 रु वाले सबसे कम कीमत के प्लान को 155 रु कर दिया है। इससे एयरटेल को इस कीमत बढ़ोतरी से कमाई बढ़ने की खासी उम्मीदें थी। चूंकि जियो अभी 2जी नेटवर्क पर नहीं थी इसलिए एयरटेल को उम्मीद थी कि शुल्क बढ़ने के बावजूद उसके 2जी ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब जियो ने भारत 4जी फोन के लॉन्च के बाद एयरटेल की योजना में सेंध लगा दी है। रिलायंस जियो का दावा रिलायंस जियो का दावा है कि वह 10 करोड़ 2जी ग्राहकों को अपने नेटवर्क में ले लेगी। इसने कहा है कि प्रीमियम मोबाइल सर्विस में एयरटेल पहले ही रिलायंस जियो से पीछे है और अब उसके लिए 2जी सर्विस में भी बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। सिटी ग्रूप की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो का नया फोन वर्ष 2017 में लांच किये गये फोन से खराब क्वालिटी का है। लेकिन जो आफर दिया जा रहा है उससे उन ग्राहकों पर निश्चित तौर पर असर होगा जो नई फीचर फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं। भारती समूह के कुल राजस्व का 20 फीसद 2जी ग्राहकों से आता है। जबकि वोडाफोन के कुल राजस्व में 2जी वर्ग की हिस्सेदारी 30 फीसद तक है। फीचर फोन में रिलायंस जियो की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ सकती है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput