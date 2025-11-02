'छंटनी के बाद Microsoft फिर करेगा हायरिंग, लेकिन AI...', सत्या नडेला का बड़ा बयान; बताया पूरा प्लान?

नई दिल्ली| पिछले साल बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद माइक्रोसॉफ्ट अब दोबारा भर्ती की तैयारी में है। कंपनी के सीईओ सत्या नडेला (Microsoft SEO Satya Nadela) ने कहा है कि यह भर्ती पहले जैसी नहीं होगी, बल्कि 'AI leverage' के साथ होगी। यानी हर नया पद और हर नई भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज्यादा असरदार होगी। BG2 पॉडकास्ट में निवेशक ब्रैड गर्स्टनर से बातचीत के दौरान नडेला ने कहा कि, "हम अपनी टीम का विस्तार करेंगे, लेकिन अब यह विस्तार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और प्रभावशाली होगा। हर नई भर्ती AI की शक्ति के साथ होगी।"

माइक्रोसॉफ्ट ने की थी 15000 कर्मियों की छंटनी Microsoft के 2025 वित्त वर्ष के अंत तक कुल 2,28,000 कर्मचारी हैं, जो पिछले साल से लगभग समान है। कंपनी ने 2024 में करीब 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। 2022 में AI बूम से पहले कंपनी ने 22% तक हायरिंग बढ़ाई थी, लेकिन बाद में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड निवेश पर फोकस करने के लिए भर्ती धीमी कर दी। अब कंपनी का लक्ष्य है- कम लोगों से ज्यादा काम कराना, लेकिन AI की मदद से। नडेला ने कहा, "आज माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी प्रोजेक्ट या प्लानिंग की शुरुआत AI से होती है। आप रिसर्च करें, सोचें या टीम से साझा करें, सब कुछ AI के साथ शुरू होता है।"

यह भी पढ़ें- AI बना नौकरी खाने वाली मशीन, 2025 में 1 लाख से ज्यादा टेक कर्मियों की छंटनी; अमेजन, इंटेल और TCS टॉप पर नडेला का प्लान- छोटी टीम करेगी बड़ा काम कंपनी चाहती है कि हर कर्मचारी Microsoft 365 Copilot और GitHub Copilot जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। नडेला ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि Microsoft की एक टीम ने फाइबर नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए AI एजेंट्स बनाए, जिससे छोटी टीम ने भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव वैसा ही है जैसा दशकों पहले फैक्स से ईमेल पर जाने के समय हुआ था- बस अब यह बदलाव और तेज है।