Anant Maheshwari ने Microsoft India के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, Irina Ghose को मिली कंपनी की जिम्मेदारी

Microsoft India के अध्यक्ष Anant Maheshwari ने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग सात साल के कार्यकाल के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी इरिना घोष को भारत के लिए प्रबंध निदेशक की भूमिका में पदोन्नत कर दिया है। वहीं कंपनी ने नवतेज बल को नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Microsoft India के अध्यक्ष Anant Maheshwari ने सॉफ्टवेयर कंपनी में लगभग सात साल के कार्यकाल के बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर कंपनी की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कंपनी में इसके बाद Irina Ghose घोष को प्रबंध निदेशक के पद पर प्रमोट किया है। कौन हैं Anant Maheshwari और उन्होने Microsoft India क्यों अलविदा कह दिया, आइए जान लेते हैं। Anant Maheshwari ने क्यों छोड़ दी कंपनी? Anant Maheshwari ने Microsoft India में कुल-मिलाकर 7 साल सेवाएं दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने से पहले, माहेश्वरी ने हनीवेल इंडिया में अध्यक्ष और मैकिन्से एंड कंपनी में एंगेजमेंट मैनेजर के रूप में कार्य किया है। उनके स्तीफे को लेकर कंपनी के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि हम पुष्टि कर सकते हैं कि अनंत ने कंपनी के बाहर कोई भूमिका निभाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का फैसला किया है। हम भारत में हमारे बिजनेस और कल्चर में उनके कई योगदानों के लिए अनंत को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके भविष्य के प्रयासों में हर सफलता की कामना करते हैं। Navtej Bal बने मुख्य परिचालन अधिकारी कंपनी ने नवतेज बल को नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है, क्योंकि वेंकट कृष्णन सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय के कार्यकारी निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। Anant Maheshwari के संस्थान छोड़ने के बाद मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर दिग्गज के शीर्ष अधिकारियों के बीच फेरबदल हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी इरिना घोष को भारत के लिए प्रबंध निदेशक की भूमिका में पदोन्नत कर दिया है।

Edited By: Rammohan Mishra