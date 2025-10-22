दीवाली गिफ्ट! 152 करोड़ रुपये बढ़ी इस भारतवंशी की सैलरी, मिला तगड़ा कैश इन्सेंटिव, काम से इतनी है खुश कंपनी

नई दिल्ली। आईटी इंडस्ट्री आमतौर पर बेहतरीन सैलरी (Salary Packages in IT Industry) के लिए जानी जाती है। जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक के एम्पलाइज के पैकेज लाखों से लेकर करोड़ों रुपयों में होते हैं। खासकर, अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में तो भारतीय और भारतवंशियों का दबदबा है। सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला (Satya Nadella Salary) तक अपनी सैलरी और रुतबे के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी एक साल में करीब 152 करोड़ रुपये बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, सत्य नडेला की सैलरी में यह बढ़ोतरी की वजह कंपनी के शेयरों में तेजी के कारण आई है। क्योंकि, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को यूएस स्टॉक एक्सचेंज को दी प्रॉक्सी फाइलिंग में सत्य नेडला की सैलरी के बारे में बताया।

कंपनी ने सैलरी को लेकर क्या कहा? माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए सत्य नडेला का कुल वेतन पिछले साल के 79.1 मिलियन डॉलर (6,93,90,71,230 रुपये) से 22% बढ़कर 96.5 मिलियन डॉलर (8,46,81,35,550 रुपये) हो गया। इसमें 84 मिलियन डॉलर से ज़्यादा के स्टॉक रिवॉर्ड और 95 लाख डॉलर से ज़्यादा के कैश इन्सेंटिव शामिल हैं।