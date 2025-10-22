दीवाली गिफ्ट! 152 करोड़ रुपये बढ़ी इस भारतवंशी की सैलरी, मिला तगड़ा कैश इन्सेंटिव, काम से इतनी है खुश कंपनी
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी एक साल में करीब 152 करोड़ रुपये बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2025 के लिए सत्य नडेला का कुल वेतन पिछले साल के 79.1 मिलियन डॉलर से 22% बढ़कर 96.5 मिलियन डॉलर हो गया। सत्य नडेला की सैलरी में हुई यह बढ़ोतरी काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों के प्रदर्शन से जुड़ी है।
नई दिल्ली। आईटी इंडस्ट्री आमतौर पर बेहतरीन सैलरी (Salary Packages in IT Industry) के लिए जानी जाती है। जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक के एम्पलाइज के पैकेज लाखों से लेकर करोड़ों रुपयों में होते हैं। खासकर, अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में तो भारतीय और भारतवंशियों का दबदबा है। सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला (Satya Nadella Salary) तक अपनी सैलरी और रुतबे के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की सैलरी एक साल में करीब 152 करोड़ रुपये बढ़ गई है।
दरअसल, सत्य नडेला की सैलरी में यह बढ़ोतरी की वजह कंपनी के शेयरों में तेजी के कारण आई है। क्योंकि, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को यूएस स्टॉक एक्सचेंज को दी प्रॉक्सी फाइलिंग में सत्य नेडला की सैलरी के बारे में बताया।
कंपनी ने सैलरी को लेकर क्या कहा?
माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए सत्य नडेला का कुल वेतन पिछले साल के 79.1 मिलियन डॉलर (6,93,90,71,230 रुपये) से 22% बढ़कर 96.5 मिलियन डॉलर (8,46,81,35,550 रुपये) हो गया। इसमें 84 मिलियन डॉलर से ज़्यादा के स्टॉक रिवॉर्ड और 95 लाख डॉलर से ज़्यादा के कैश इन्सेंटिव शामिल हैं।
सत्य नडेला की सैलरी में हुई यह बढ़ोतरी काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों के प्रदर्शन से जुड़ी है। 2025 में अब तक माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत 23% बढ़ चुकी है, जबकि पिछले 3 सालों में शेयरों का मूल्य दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है।
वित्त वर्ष 2024 में सत्य नडेला की सैलरी पिछले वर्ष के वेतन से 63 फीसदी बढ़ी थी और इसमें 48.5 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ था। उनका 90% मुआवज़ा स्टॉक रिवॉर्ड से आया। पिछले साल नडेला 10.66 मिलियन डॉलर के कैश इन्सेंटिव के पात्र थे, लेकिन कंपनी पर हुए कई साइबर हमलों के चलते उन्होंने बोर्ड से इस राशि को घटाकर 5.2 मिलियन डॉलर करने का अनुरोध किया था।
