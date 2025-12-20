मृत्यु के बाद भी कैसे ये शख्स कर रहें अरबों की कमाई, ऐसा क्या है इनमें खास

नई दिल्ली। जब बात दिवंगत सितारों की कमाई की होती है, तो यह सिर्फ यादों का हिसाब नहीं होता यह उस विरासत का मूल्यांकन होता है जो समय के पार भी चलती रहती है। 25 साल पहले इस फेहरिस्त पर एल्विस प्रेस्ली का राज था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2025 में, ‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन एक बार फिर साबित करते हैं कि कुछ कलाकार मरने के बाद नहीं, बल्कि इतिहास में दाखिल होकर कमाना शुरू करते हैं।

फोर्ब्स की रिपोर्ट में दुनिया के मशहूर दिवंगत सेलिब्रिटीज की कमाई पर रिपोर्ट पेश की है। जिसमें माइकल जैक्सन (Michael Jackson) सबसे आगे हैं। 'किंग ऑफ पॉप' का जादू उनकी मौत के 15 साल बाद भी बरकरार है। फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक, बीते 12 महीनों में माइकल जैक्सन की एस्टेट ने करीब 105 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे वे 2025 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दिवंगत सेलिब्रिटी बन गए हैं।

25 साल पहले अगल था खेल साल 2001 में जब फोर्ब्स ने पहली बार सबसे ज्यादा कमाने वाले दिवंगत सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की थी, तब Elvis Presley इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। ‘द किंग’ तब से लेकर अब तक हर साल इस रैंकिंग में शामिल रहे हैं और पिछले 25 सालों में उनकी एस्टेट ने कुल 1.2 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की है।

लेकिन पोस्टह्यूमस (मृत्यु के बाद) कमाई के मामले में माइकल जैक्सन ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। 2009 में निधन के बाद से अब तक उनकी एस्टेट की कुल कमाई करीब 3.5 अरब डॉलर आंकी गई है। एक बड़े एस्टेट लॉयर के शब्दों में ''एस्टेट अर्निंग्स की बात हो तो पहले MJ आते हैं, फिर एक बहुत बड़ा अंतर, और उसके बाद बाकी सब।''

समझदारी भरे सौदों से बनी अरबों की विरासत माइकल जैक्सन की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे उनकी ज़िंदगी में किए गए स्मार्ट इनवेस्टमेंट्स की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पब्लिशिंग राइट्स और मास्टर रिकॉर्डिंग्स पर मालिकाना हक रखा, बल्कि 1985 में ATV म्यूज़िक कैटलॉग को भी 47.5 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इस कैटलॉग में लगभग 4,000 गाने शामिल थे, जिनमें John Lennon और Paul McCartney द्वारा लिखे गए कई ऐतिहासिक हिट्स भी थे।

यह निवेश 2016 में तब रंग लाया, जब जैक्सन की एस्टेट ने इस कैटलॉग में अपनी हिस्सेदारी सोनी (Sony) को बेचकर करीब 750 मिलियन डॉलर (आज के मूल्य में लगभग 1 अरब डॉलर) हासिल किए। इसके अलावा, 2024 में जैक्सन की एस्टेट ने अपनी पब्लिशिंग और मास्टर रिकॉर्डिंग्स में से 50% हिस्सेदारी सोनी को 600 मिलियन डॉलर में बेच दी। हालांकि इस सौदे का जैक्सन की मां कैथरिन जैक्सन (Katherine Jackson) ने विरोध किया और इसे कोर्ट में चुनौती भी दी।

विवादों से बेअसर रहा ब्रांड ‘MJ’ माइकल जैक्सन के जीवन के आखिरी वर्षों में लगे यौन शोषण के आरोप और 2019 की डॉक्यूमेंट्री फाइडिंग नेवलैंड (Finding Neverland) के बावजूद उनका ब्रांड लगभग अप्रभावित रहा। 2009 में रिलीज़ हुई उनकी कॉन्सर्ट फिल्म This Is It ने बॉक्स ऑफिस पर 267 मिलियन डॉलर की कमाई की।