Tata ग्रुप से विदाई लगभग पूरीः रतन टाटा के करीबी मेहली मिस्त्री का अब NCPA बोर्ड से इस्तीफा, कौन लेगा उनकी जगह?

Mehli Mistry Resignation NCPA: टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) ने अब मुंबई के प्रतिष्ठित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) की गवर्निंग काउंसिल से भी इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी विजय सिंह (Vijay Singh) को नियुक्त किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है।

मिस्त्री NCPA में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नॉमिनी थे और जहांगीर एच जहांगीर व प्रमित झावेरी जैसे अन्य ट्रस्ट प्रतिनिधियों के साथ काम कर रहे थे। उनका इस्तीफा दर्शाता है कि टाटा ग्रुप से जुड़े संस्थानों से उनकी विदाई अब लगभग पूरी हो चुकी है। काउंसिल में वर्तमान सदस्यों में चेयरमैन केएन सुंटुक, वाइस चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata), बृंदा खटाऊ और महाराष्ट्र सरकार के नॉमिनी भी शामिल हैं।

जेआरडी टाटा की पहल पर हई थी NCPA की स्थापना NCPA की स्थापना 1969 में जेआरडी टाटा की पहल पर हुई थी। 1970 में इसे औपचारिक तौर पर शुरू किया गया। यह भारत का पहला मल्टी-वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो देश की सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट और प्रिजर्व करता है। यहां ग्लोबल थिएटर, म्यूजिक और डांस प्रोडक्शंस होते हैं और इसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित कल्चरल इंस्टीट्यूशन माना जाता है।