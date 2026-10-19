L&T टेक्नोलॉजी का Q2 में शानदार प्रदर्शन, AI डील्स से मुनाफा 67% बढ़ा; निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड का एलान
L&T Tech Q2 Results: एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 66.78% की वृद्धि के साथ ₹548.2 करोड़ का शुद्ध ...और पढ़ें
समय कम है?
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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| L&T Tech Q2 Results: लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए जुलाई-सितंबर (LTTS Q2 Results) का समय शानदार रहा है। चालू वित्त वर्ष (2026-27) की इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 66.78% के बड़े उछाल के साथ 548.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 328.7 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था।
कंपनी के कामकाज से होने वाले रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। यह 12.1% बढ़कर 3,040.4 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 2,713.3 करोड़ रुपए थी। वहीं, अगर पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) से तुलना करें, तो मुनाफा 53.7% और कमाई 3.4% बढ़ी है।
मुनाफे में शामिल एकमुश्त कमाई
इस बंपर मुनाफे के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। कंपनी ने बताया कि मुनाफे के इस आंकड़े में 165 करोड़ रुपए की वह एकमुश्त रकम भी शामिल है, जो उसे अपना स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन (SWC) कारोबार बेचने से मिली है।
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AI का बढ़ रहा है दबदबा
कंपनी के सीईओ और एमडी अमित चड्ढा ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि, "पेंडिंग ऑर्डर्स और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावनाएं पिछले साल के मुकाबले काफी मजबूत हुई हैं। इस तिमाही की सबसे खास बात यह रही कि कंपनी को 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा के बड़े ठेके मिले हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े हैं, जो भविष्य की तकनीक पर कंपनी की मजबूत पकड़ को दिखाता है।
निवेशकों के लिए भी गुड न्यूज
शानदार कमाई का फायदा निवेशकों को भी मिला है। LTTS के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शेयरधारकों को 20 रुपए प्रति शेयर (2 रुपए की फेस वैल्यू पर) का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर यह तिमाही एलएंडटी टेक्नोलॉजी और उसके निवेशकों, दोनों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुई है।