बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| L&T Tech Q2 Results: लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए जुलाई-सितंबर (LTTS Q2 Results) का समय शानदार रहा है। चालू वित्त वर्ष (2026-27) की इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 66.78% के बड़े उछाल के साथ 548.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 328.7 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था।

कंपनी के कामकाज से होने वाले रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। यह 12.1% बढ़कर 3,040.4 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 2,713.3 करोड़ रुपए थी। वहीं, अगर पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) से तुलना करें, तो मुनाफा 53.7% और कमाई 3.4% बढ़ी है।

मुनाफे में शामिल एकमुश्त कमाई इस बंपर मुनाफे के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। कंपनी ने बताया कि मुनाफे के इस आंकड़े में 165 करोड़ रुपए की वह एकमुश्त रकम भी शामिल है, जो उसे अपना स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन (SWC) कारोबार बेचने से मिली है।