Bajaj Finance Q2 Results: 3 महीने में 6266 करोड़ मुनाफा, देश की सबसे बड़ी NBFC ने जारी किए तिमाही नतीजे

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance Q2 Results) ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बजाज फाइनेंस ने बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 6,266 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें कंपनी के लोन बुक में हुई मजबूत ग्रोथ का बड़ा योगदान रहा। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,875 करोड़ रुपये था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 24% बढ़कर 13,335 करोड़ रुपये हो गई।

हर पैमाने पर कैसे रहे रिजल्ट? कंज्यूमर फाइनेंसिंग की मजबूत मांग, छोटे व्यवसायों द्वारा लगातार कर्ज लेने, और गोल्ड लोन तथा हाउसिंग फाइनेंस की बढ़ती मांग ने नॉन-बैंक लेंडर्स (गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं) के बीच लोन ग्रोथ को सहारा दिया है।

Q2FY27 में बुक किए गए नए लोन की संख्या 13.45 मिलियन रही, जबकि Q2FY26 में यह 12.17 मिलियन थी; यानी इसमें 11% की वृद्धि हुई है।

30 सितंबर 2026 तक कस्टमर फ्रैंचाइज़ी 128.85 मिलियन थी, जबकि 30 सितंबर 2025 को यह 110.64 मिलियन थी; यानी इसमें 16% की वृद्धि हुई है। Q2FY27 में कस्टमर फ्रैंचाइज़ी में 4.42 मिलियन की बढ़ोतरी हुई।

30 सितंबर 2025 को 4,62,261 करोड़ रुपये के मुकाबले, 30 सितंबर 2026 तक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 26% बढ़कर 5,84,624 करोड़ रुपये हो गया। Q2FY27 में AUM में 37,680 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

Q2FY26 में 12,982 करोड़ रुपये के मुकाबले, Q2FY27 में कुल नेट इनकम 23% बढ़कर 15,974 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी ने नतीजों पर क्या कहा? बजाज फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि, "Q2FY27 में लोन नुकसान और प्रोविज़न 2,166 करोड़ रुपये रहे, जबकि Q2FY26 में यह आंकड़ा 2,080 करोड़ रुपये था। Q2FY27 के आंकड़ों में 337 करोड़ रुपये का 'प्रूडेंट मैनेजमेंट' (सतर्क प्रबंधन) और मैक्रो-इकोनॉमिक प्रोविज़न शामिल है। अगर इसे हटा दें, तो लोन नुकसान और प्रोविज़न 1,829 करोड़ रुपये बैठते हैं, जो Q2FY26 के मुकाबले 12% की कमी है।"